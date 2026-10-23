Melania Trump medió una tregua local en Ucrania para evacuar civiles

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El alto el fuego en Oleshky, ciudad bajo ocupación rusa, comenzará el 29 de octubre, según Washington. Su objetivo es permitir la entrada de ayuda y facilitar la salida de una población afectada por graves carencias de alimentos y medicinas.

Por: Revistaeyn.com - Agencias La Casa Blanca anunció este viernes 23 de octubre que Melania Trump medió un acuerdo de alto el fuego localizado entre Rusia y Ucrania en Oleshky, en el sur del territorio ucraniano. La pausa, prevista para el 29 de octubre, busca permitir operaciones humanitarias y evacuaciones civiles, según el anuncio estadounidense recogido por Reuters. El alcance anunciado se circunscribe a esa ciudad: no establece una suspensión general de los combates. El comunicado de Washington tampoco precisa cuánto durará la tregua ni detalla un mecanismo independiente de supervisión de su cumplimiento.

Cómo se habría negociado

Según la oficina de la primera dama, Melania Trump y su representante mantuvieron contactos directos con los liderazgos ruso y ucraniano para coordinar las condiciones del acuerdo, incluidos los procedimientos de evacuación y el desminado. La gestión utilizó un canal de comunicación abierto durante anteriores operaciones de reunificación de niños con sus familias. El plan contempla que equipos civiles de ambos países evalúen las necesidades de los residentes y organicen el transporte de quienes deseen salir hacia el destino que elijan, de acuerdo con la versión estadounidense.

Una ciudad atrapada en la emergencia humanitaria

Oleshky permanece ocupada por fuerzas rusas desde 2022. Un reporte de Associated Press publicado antes del anuncio describió una población de menos de 2.000 habitantes, con escasez de alimentos y medicamentos, infraestructura destruida y rutas de salida minadas y expuestas a ataques. Según la información de Naciones Unidas recogida por AP, el último suministro regular de alimentos por carretera había llegado en mayo. Rusia y Ucrania se responsabilizan mutuamente por las restricciones de abastecimiento. La Casa Blanca estima que quedan entre 1.700 y 2.000 residentes, principalmente adultos mayores, además de unos 50 niños, y advierte que no existe un recuento demográfico formal desde 2022.

El siguiente paso: llevar el acuerdo al terreno