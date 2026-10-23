Putin quiere "un acuerdo" y manda diésel a EE.UU; Europa desconfía

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El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que está dispuesto a "llegar a un acuerdo" con Ucrania. Como parte de sus negociaciones con Trump, comenzó a enviar diésel a EE.UU. Mientras eso ocurre, Austria expulsa a diplomáticos rusos, a los que acusa de espionaje.

Por Agencia EFE El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que está dispuesto a "llegar a un acuerdo" con Ucrania tras las consultas mantenidas esta semana por el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, con ambos bandos en conflicto en Moscú y Oslo. "Ahora también estamos dispuestos a llegar a un acuerdo y buscar una salida a esta difícil y compleja situación, en el sentido de que se trata de un pueblo que nos es muy cercano", dijo a la televisión pública el presidente Vládimir Putin.

Putin subrayó que, aunque no todos coincidan con sus interpretaciones históricas sobre que rusos y ucranianos, según los últimos análisis genéticos, "son un mismo pueblo", "podemos ponernos de acuerdo en todo". Aunque aseguró que si la otra parte piensa "de otra forma, pues será de otra forma" y añadió que el ejército ruso cumplirá con su misión y "se alcanzarán todos los objetivos de la operación militar especial". "Nosotros no queremos combatir contra Ucrania. Pero si los actuales dirigentes ucranianos quieren combatir, pues que combatan", afirmó. Y se preguntó por qué el gobierno ucraniano considera que "todo el mundo debe pagarles, combatir por ellos, suministrarles armamentos, munición, equipos y demás". Además, en alusión a las últimas declaraciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre que Kiev está dispuesta a congelar el frente de forma que Moscú se quede con parte del territorio ucraniano, Putin negó que se pueda hablar de "pérdida de territorio". "Ese no es su territorio, es el territorio histórico de Rusia", señaló y recordó el controvertido referéndum celebrado en 2022 por las cuatro regiones anexionadas por Moscú en el que sus habitantes apoyaron integrarse en la Federación Rusa.

Después de más de cuatro años y medio de combates, el ejército ruso no controla totalmente ninguna de esas regiones. Los ucranianos aún controlan parte de Donetsk, Jersón y Zaporiyia, y un par de localidades en Lugansk. A su vez, Putin recordó que acordó con el emisario estadounidense reanudar las negociaciones tripartitas estacandas desde febrero para abordar las garantías de seguridad con las que contarán rusos y ucranianos una vez se firme se firme un acuerdo de paz definitivo y "no como resultado del cese de las hostilidades por un corto espacio de tiempo". "Estamos dispuestos a reanudar los contactos para lograr esos objetivos", aseveró Putin después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, asegurara que la paz en Ucrania está cerca, algo que ya ha dicho en varias ocasiones desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Diésel ruso ya estaría ayudando al mercado estadounidense

Como resultado del acercamiento que la Casa Blanca realizó con Kremlin, el petrolero Agioi Fanendes, bajo bandera de Malta, partió rumbo a Nueva York en la madrugada del jueves a viernes con el primer cargamento de diésel ruso para Estados Unidos, según informó hoy el medio independiente ruso Istories (Historias Importantes). Según indicó el medio en su canal de Telegram, el petrolero partió del puerto báltico de Primorsk con unas 35.700 toneladas de combustible a bordo. Este primer envío se lleva a cabo en el marco del acuerdo alcanzado el pasado 9 de octubre entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y EE.UU., Donald Trump. Rusia exportará de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidense y mundial; otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas después. Novak indicó anteriormente que Rusia podría incluso adelantarse a estos planes y llegar a exportar para finales de año hasta 3,5 millones de toneladas de diésel en el marco del acuerdo alcanzado con Estados Unidos, equivalente a más del 10 % del mercado mundial.

Europa desconfía

Mientras Putin asegura estar dispuesta a un acuerdo, bajo sus condiciones claro está, y avanza en negociaciones con EE.UU.; desde Europa crece la desconfianza. Un incidente ocurrido en Austria en las últimas horas, así lo demuestran: el Gobierno de ese país anunció este viernes la expulsión de cuatro diplomáticos rusos acusados de realizar actividades de espionaje en el país centroeuropeo. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores austríaco explica que tres diplomáticos de la Embajada de Rusia en Viena han sido declarados "personas non gratas", según el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, por realizar "actividades incompatibles con su estatus diplomático". La mismo decisión se ha hecho con un cuarto diplomático ruso acreditado ante la misión permanente de su país ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), con sede en Viena. Este representante ruso estaba encargado de asuntos de seguridad militar y control de armamentos en su misión, precisó el Ministerio austríaco en su nota.