Panamá con la primera Universidad acreditada en Centroamérica por la Internacional EQUAA

El proceso de acreditación comenzó en 2024 con una autoevaluación institucional exhaustiva, tras la incorporación de la Universidad a la Red EQUAA. Esta etapa permitió identificar fortalezas y oportunidades de mejora, sentando las bases para una postulación sólida.

La Universidad del Istmo ha sido oficialmente acreditada por la Education Quality Accreditation Agency (EQUAA) con la distinción 4 estrellas – Platinum Class, válida por un periodo de cinco años. Esta acreditación consolida a la Universidad como una institución de educación superior de clase mundial, y la convierte en la primera Universidad en Centro América, con 4 estrellas por acreditación institucional y la primera universidad en Panamá en recibir este reconocimiento.

Durante el primer semestre de 2025, un equipo conformado por tres evaluadores internacionales y uno nacional visitó las sedes de Panamá y Metromall. Durante su visita, se reunieron con diferentes grupos de interés y evaluaron aspectos clave como el modelo educativo, la gestión institucional, la infraestructura, el cuerpo docente y el impacto social de la Universidad.

Los evaluadores destacaron la solidez del modelo educativo, basado en su Sello Transformador, como filosofía institucional y hoja de ruta diferenciadora que integra competencias de innovación, pensamiento crítico y responsabilidad social, los cuales están alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidad y a la demanda de la cuarta revolución, así como el compromiso institucional sustentado en una cultura enfocada en la mejora continua e impulsado por la planeación estratégica.

¿QUÉ SIGNIFICA TENER 4 ESTRELLAS EQUAA?

EQUAA otorga acreditaciones institucionales en una escala de 1 a 5 estrellas, evaluando el grado de cumplimiento de estándares internacionales de calidad educativa. Una estrella representa el nivel básico, mientras que cinco estrellas reflejan excelencia total. Alcanzar 4 estrellas —conocido como Platinum Class— significa que la institución ha logrado un cumplimiento avanzado, alineado con las mejores prácticas globales en educación superior.

La Universidad del Istmo ha sido reconocida con esta distinción por su innovación académica, una estructura institucional flexible, una sólida cultura de calidad y un fuerte compromiso social. Este resultado no solo posiciona a la Universidad como referente de excelencia en la región, sino que valida internacionalmente su modelo educativo y su visión transformadora. Ser evaluados con 4 estrellas implica que Panamá cuenta con una universidad capaz de medirse al más alto nivel, y resalta el impacto que una institución local puede tener en el escenario global.

El Rector Juan Pablo Cardozo afirmó: “Este logro refleja el trabajo constante y la dedicación de toda la comunidad universitaria por la mejora continua de un propósito llamado educación superior. La acreditación EQUAA reafirma nuestra visión de ser una universidad de clase mundial, con un modelo educativo alineado a los desafíos globales y centrado en la formación de profesionales con el desarrollo de las competencias que hoy demanda el mundo como por ejemplo pensamiento crítico, ética, innovación y compromiso con la sociedad.”

UN LOGRO COLECTIVO

Este hito ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de estudiantes, docentes, personal administrativo y aliados estratégicos. La Universidad del Istmo decidió participar de manera voluntaria en este proceso de acreditación internacional, asumiendo el reto de evaluarse con estándares globales. Esta certificación de 4 estrellas no solo representa un logro institucional, sino también un acto de liderazgo académico que posiciona a Panamá en el mapa de la educación superior de calidad. Con ello, reafirmamos nuestro compromiso con una educación de excelencia, con impacto internacional y centrada en la transformación integral.