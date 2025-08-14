Centroamérica & Mundo

Mejora el Índice de Confianza de la Actividad Económica de Honduras a julio

Los analistas consultados por el Banco Central de Honduras mantienen una visión más optimista hacia adelante que sobre el presente inmediato.

Por revistaeyn.com El Índice de Confianza de la Actividad Económica de Honduras mostró en julio de 2025 una mejora sostenida: alcanzó 47.1 puntos, una ligera alza respecto a los 46.4 registrados en la encuesta del mes anterior, y representa la octava mejora consecutiva en la serie, reporta la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos del Banco Central de Honduras (BCH). El indicador —explicado en 45.5 % por la evaluación de la actividad actual y en 54.5 % por las expectativas sobre la actividad futura— sugiere que los analistas mantienen una visión más optimista hacia adelante que sobre el presente inmediato.

Esa moderada recuperación de la confianza se apoya en factores concretos señalados por los encuestados: un dinamismo creciente de la demanda de bienes y servicios finales, mayor ejecución de proyectos de inversión tanto públicos como privados, y un entorno de inflación relativamente baja y estable. Además, los profesionales esperan la continuidad en la aplicación de medidas de política económica por parte del Gobierno, lo que contribuye a anclar las expectativas, indica el BCH Las expectativas macroeconómicas apuntan a un crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente 3.6 % para 2025 y de 3.7 % para 2026, con tasas trimestrales previstas en 1.1% y 1.2 % para el tercer y cuarto trimestre de 2025 respectivamente. Los encuestados asignan probabilidades elevadas a que el crecimiento anual se sitúe en el rango de 3.01 % a 4.00 % (73.6 % para 2025 y 71.5 % para 2026), lo que refleja consenso en una recuperación moderada y sostenida más que en un salto acelerado de la economía.