Papa: Dios "no está con los prepotentes y los soberbios"

Por: EFE
El papa León XIV afirmó este martes que Dios "no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios; el corazón de Dios está con los pequeños y los humildes", un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusara al pontífice de ser "débil" en política exterior.
El papa se pronunció así en su segundo día de visita a Argelia, durante una parada en un pequeño centro para ancianos en Annaba, una localidad del noroeste del país de donde fue obispo San Agustín, que inspiró la orden a la que pertenece.
"Estoy contento porque Dios habita aquí, porque donde hay amor y servicio, allí está Dios", dijo el papa hablando en inglés ante las religiosas y unos treinta ancianos que atienden en este centro, gestionado por las Hermanitas de los Pobres y al que acudió tras visitar el área arqueológica de la antigua Hipona.
Y agregó: "Pienso que el Señor, desde el cielo, viendo una casa como esta, donde se busca vivir juntos en fraternidad, puede pensar: ¡pues hay esperanza! Sí, porque el corazón de Dios está desgarrado por las guerras, la violencia, las injusticias y las mentiras".
Qué había dicho Trump
El presidente Donald Trump había arremetido contra el papa León XIV y dijo que es "terrible en política exterior" aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela, y le instó a "dejar de complacer a la izquierda radical",
"El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior", escribió el mandatario en su red Truth Social, en un largo mensaje en el que le insta a "concentrarse en ser un gran papa, no un político", porque "está perjudicando a la Iglesia católica".
"No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que considere terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela (...). Y no quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos cuando estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido", declaró.