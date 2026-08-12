Presidente de Honduras pide aprobar reformas para frenar pérdidas de estatal eléctrica

Por: EFE

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, pidió este miércoles al Parlamento aprobar las reformas energéticas para "administrar mejor" la estatal eléctrica del país y frenar sus pérdidas millonarias, un proyecto que la Unión Europea (UE) está dispuesta a respaldar con una subvención de US$9,2 millones.

El Ejecutivo de Asfura presentó ante el Parlamento a inicios de junio pasado las reformas a la Ley del Subsector Eléctrico con el objetivo de sanear la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que registra pérdidas que rozan los US$600 millones anuales, según cifras oficiales.

"Apruébenmela, yo les voy a dar respuestas. Esa ley no favorece a nadie, favorece a Honduras", subrayó Asfura a periodistas tras participar en un evento con motivo del Día Nacional de la Libre Competencia, dado que el Parlamento aún no ha comenzado a discutir la iniciativa.

El mandatario señaló que no se opone a que el proyecto de reformas energéticas incorpore una disposición que garantice que la empresa eléctrica continúe siendo propiedad del Estado hondureño, ante los cuestionamientos de sectores de la oposición que sostienen que la iniciativa busca privatizar la ENEE.

"Acá la ENEE es de Honduras, pero no puede seguir quebrada, tenemos que enderezarla, porque eso golpea al país (...) o nos ponemos en orden los que consumimos energía, pagamos lo que debemos pagar, o no vamos a salir adelante", enfatizó.

Asimismo, el gobernante afirmó que las reformas a la Ley del Subsector Eléctrico son necesarias para "ordenar" la estatal eléctrica, cuya situación financiera considera un obstáculo para la competitividad del país.

"¿Cómo vamos a competir con una ENEE que todos los días pierde 50 millones de lempiras (unos US$1,9 millones)? No podemos seguir así", enfatizó Asfura, quien dijo comprender las diferencias políticas en el Parlamento, pero pidió a los diputados anteponer el interés nacional a cualquier consideración partidista.

La jefa de Cooperación de la UE en Tegucigalpa, Cristina Marín, dijo a EFE que, de aprobarse las reformas, el bloque prevé aportar a Honduras 8 millones de euros (unos US$9,2 millones) en fondos no reembolsables para apalancar inversiones de hasta 500 millones de euros (unos US$577,1 millones) del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

La UE analiza, además, un potencial financiamiento inicial de 200 millones de euros (unos US$230,8 millones), señaló la diplomática, quien consideró necesaria la aprobación de las reformas energéticas para crear las condiciones que permitan concretar nuevas inversiones en el sector.