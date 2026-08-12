Escudo de las Américas se reúne en Panamá para abordar agenda de seguridad

Por: Agencias

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitará Panamá este miércoles con el foco puesto en reforzar la cooperación regional en la lucha contra el narcotráfico, una de las iniciativas a las que más peso está otorgando el gobierno del presidente Donald Trump.

En el transcurso de su visita al país centroamericano, Hegseth participará en el foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), informó un comunicado del Departamento de Guerra estadounidense.

A3C es considerada la principal herramienta operativa del llamado Escudo de las Américas, el marco liderado y establecido por Washington este año y al que se han unido, además de Estados Unidos, 17 países de Latinoamérica y el Caribe para impulsar la cooperación en seguridad fronteriza y la lucha contra los cárteles de la droga.