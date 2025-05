Presidente panameño Mulino: temas que provocan las protestas no son negociables

La Cámara Panameña de la Construcción indicó que hay proyectos que están completamente detenidos, como la Línea 3 del Metro de Panamá y el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

POR EFE / revistaeyn.com El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó este jueves que no hay "nada" que dialogar con los grupos sindicales y civiles que protestan en la calle y con huelgas desde hace más de dos semanas contra la reforma a la seguridad social, un acuerdo en materia de seguridad con EEUU y la minería. "¿Qué voy a dialogar yo sobre el seguro (social)? Nada, esa es una ley de la República que se aprobó con 48 votos (de 71) de la Asamblea (Parlamento) de diputados electos por este país y así decidieron aprobarla", declaró el mandatario durante su conferencia de prensa semanal al ser preguntado si estaría dispuesto a sentarse a dialogar con los huelguistas. Mulino reiteró que la reforma "no aumenta la edad de jubilación, no afecta a los educadores (...) no privatiza ningún servicio del seguro social" ni los fondos del sistema, cuyo "90 % manejarán los bancos del Estado y la diferencia, con mejores tasas, se diversificará dependiendo de la rentabilidad a la Caja del Seguro Social". La nueva Ley de la Caja del Seguro Social (CSS) "tampoco toca al sector bananero", el cual "mantiene sus beneficios", por lo que "no hay razón para que un sector de las fincas de Bocas del Toro esté paralizado", dijo Mulino en referencia a los bloqueos de vías en esa provincia oriental panameña.

"Recuerden algo, aunque la Ley del Seguro Social sea de impacto nacional, tiene enormes consecuencias internacionales en la banca internacional que nos presta plata y a quienes le debemos una montaña enorme de dinero, que heredamos, 54.000 millones de dólares que no es poca cosa, así como las calificadoras de riesgo", afirmó Mulino. "No es negociable la Ley del Seguro Social. Está vigente y va a seguir vigente", sostuvo En cuanto al Memorando de Entendimiento en materia de seguridad suscrito con Estados Unidos, el gobernante sostuvo que no viola ni la Constitución, ni el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, ni cede soberanía nacional, y que es un tema que "también ya está decidido". Sobre el tema de la gran mina de cobre a cielo abierto operada por la canadiense First Quantum Minerals, inhabilitada en noviembre de 2023 por un fallo judicial que determinó la inconstitucionalidad del contrato de concesión, "no hay nada, y qué vamos a negociar sobre lo que no existe", agregó. La inhabilitación de la mina se produjo mientras Panamá registraba las mayores protestas civiles en años, en principio contra la minería pero luego contra una serie de males que afectan al país, como la corrupción y la desigualdad, entre otros. "Les dejo claro un solo mensaje: el poder del Estado está allí para mantener el orden público. Es un derecho constitucional el de libre tránsito, a la misma altura que el derecho a la protesta. Aquellos grupos que han protestado cívicamente y responsablemente se les ha respetado su derecho (...) Lo demás no se puede permitir", declaró el jefe del Estado.

Mulino dijo que "es penoso que ante los signos de recuperación económica que comienzan a despuntar estos sectores radicales, so pretexto de una defensa de lo que no está en jugo, estén tratando de obstaculizar el normal funcionamiento del país, a través de fórmulas que nadie aprueba, son sectores altamente rechazados porque (...) lo único que saben es la violencia, el insulta, la calumnia y denigrar a todo el que no está de acuerdo con ellos". "Espero y confío en que esta situación vaya menguando, como en efecto va menguando poco a poco. El país está tranquilo, cierre por aquí, cierre por acá minúsculos, pero las instrucciones es mantener el país abierto y tranquilo", concluyó.

Capac advierte sobre los efectos del paro y pide reactivación de los proyectos