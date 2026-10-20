Putin acepta dialogar con Trump, pero no quiere a Xi Jinping (al menos, ahora)

Por: EFE

"Estamos convencidos de ello. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones a los más diversos niveles; hemos confirmado la necesidad de una reanudación urgente del diálogo sobre estabilidad estratégica y desarme nuclear", aseveró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

No obstante, Peskov insistió que en que se trata un tema a debatir entre Moscú y Washington, al señalar que estas negociaciones deben transcurrir "entre nosotros y los estadounidenses".

Según el representante del Kremlin, son negociaciones "de extrema importancia" ya que "en estos momentos de facto carecemos de fundamento legal en esta rama", tras la derogación de todos los acuerdos de desarme y control nuclear existentes.

"Por primera vez en muchos años el mundo quedó sin los correspondientes acuerdos, esto es extremadamente peligroso y es necesario con antelación comenzar las negociaciones ya que estas son tan difíciles que tomarán mucho tiempo. Es algo que podemos pronosticar desde ya", sostuvo.

Además, el portavoz matizó que aunque China no participaría en un diálogo al respecto, "en estas conversaciones no podremos ignorar la existencia de los potenciales nucleares de los países europeos, en primer lugar Reino Unido y Francia".

Trump confirmó el lunes su disposición a mantener una reunión trilateral con sus homólogos chino y ruso para hablar "de armas nucleares y desnuclearización".

La posibilidad de una reunión trilateral surgió después de que el Kremlin confirmara que el tema había sido abordado en conversaciones diplomáticas.

Sin embargo, hasta el momento no existe un acuerdo definitivo sobre la celebración del encuentro ni una agenda formal aprobada por los tres gobiernos.

China se ha expresado en varias ocasiones contraria a participar en negociaciones sobre desarme nuclear, alegando que su arsenal es mucho menor que los de Rusia y EE.UU.

Según datos de la Federation of American Scientists (FAS) y el SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), recogidos entre 2025 y 2026, Rusia y Estados Unidos concentran en torno a un 90% total del armamento nuclear existente en el planeta, les siguen China, Francia y Reino Unido.

El último tratado de desarme nuclear entre Rusia y Estados Unidos, conocido como START III, expiró en febrero pasado, sin que las partes hayan acordado su renovación o reuniones para conformar un nuevo acuerdo.