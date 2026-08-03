Trump: "Irán debe elegir entre acuerdo o rendición"

Por: Agencias

La arremetida del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se produce mientras persiste la tensión entre Washington y Teherán por el programa nuclear iraní y la seguridad en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio energético mundial.

"¡Los líderes iraníes son increíblemente falaces y engañosos! Piden una reunión, algunos dirían que 'suplican', comienzan las conversaciones, con más programadas para un futuro inmediato, y ellos dicen, abiertamente y con orgullo, que no están manteniendo ninguna conversación", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

Teherán afirmó el lunes que las únicas conversaciones que mantiene son con Omán, para pactar la gestión del estrecho de Ormuz. Trump insistió en que ese pasaje "ya está completamente controlado por la Marina de Estados Unidos".

Y en referencia al bloqueo de los puertos iraníes, añadió: "Nada llega a Irán, a menos que queramos que llegue, y nada llegará, a menos que se logre un Acuerdo o una Rendición Total", escribió.

Más tarde, en otras declaraciones, Trump advirtió que las actuales negociaciones que asegura se están produciendo con Irán son la "última oportunidad" que tiene Teherán para firmar un "buen" acuerdo que ponga fin a la guerra.

"Estamos dialogando y lo hacemos a petición de Irán, con el respaldo de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar, además de otros países (...) Todos querían dar una última oportunidad a este proceso. Es una última oportunidad. Es la última ocasión que tiene (Irán) para firmar un buen documento", dijo Trump.

En conversación con periodistas en el Despacho Oval, el mandatario insistió en que "si esto no sucede, no habrá más oportunidades".

El republicano reiteró a la prensa en la Casa Blanca que las conversaciones están teniendo lugar a petición de Teherán, que "no quería sufrir un ataque, por lo que manifestó su deseo de dialogar".

"Queremos hablar sobre el estrecho pero, desde mi punto de vista, y esto es lo más importante, queremos hablar sobre la desnuclearización de Irán", añadió.

Trump detalló que la primera fase de las conversaciones "consiste en la apertura del estrecho (de Ormuz). La segunda fase será la desnuclearización, lo cual llevará algún tiempo. Pero nos mantenemos firmes en este punto: no pueden tener armas nucleares", repitió.