Trump y Xi se reúnen con una tregua comercial extendida y la IA en agenda

Por: Revistaeyn.com

La visita de Xi Jinping a Washington comenzó con una señal concreta en el frente comercial y una pregunta abierta en el tecnológico.

Estados Unidos y China acordaron prolongar hasta el 10 de enero su tregua comercial, según anunció el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump anticipó que la inteligencia artificial será un asunto central en sus conversaciones con el presidente chino.

Son dos planos de una misma relación: las condiciones en que circulan bienes y recursos estratégicos, y la capacidad de desarrollar la tecnología que promete reorganizar la economía y la seguridad globales.

La prórroga amplía hasta enero el llamado Acuerdo de Busan, que debía vencer el 10 de noviembre. Ese entendimiento, alcanzado el año pasado, frenó una nueva escalada: Washington suspendió aranceles adicionales y Pekín, nuevas restricciones a las exportaciones de tierras raras y otros minerales críticos.

El anuncio llegó después de las negociaciones entre Bessent y el viceprimer ministro chino He Lifeng, antes de la reunión formal de Trump y Xi en la Casa Blanca este jueves 24 de septiembre.

La extensión compra tiempo; todavía no equivale a un acuerdo comercial de largo plazo.

Para las empresas, ese tiempo tiene valor. Los aranceles afectan costos y decisiones de abastecimiento, mientras los minerales críticos son insumos para industrias tecnológicas y manufactureras.

La cuestión de fondo es si ambas potencias lograrán transformar una pausa que se renueva por tramos en reglas más previsibles para invertir y comerciar.