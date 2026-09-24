Trump y Xi se reúnen con una tregua comercial extendida y la IA en agenda

Por: Revistaeyn.com
La visita de Xi Jinping a Washington comenzó con una señal concreta en el frente comercial y una pregunta abierta en el tecnológico.
Estados Unidos y China acordaron prolongar hasta el 10 de enero su tregua comercial, según anunció el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump anticipó que la inteligencia artificial será un asunto central en sus conversaciones con el presidente chino.
Son dos planos de una misma relación: las condiciones en que circulan bienes y recursos estratégicos, y la capacidad de desarrollar la tecnología que promete reorganizar la economía y la seguridad globales.
La prórroga amplía hasta enero el llamado Acuerdo de Busan, que debía vencer el 10 de noviembre. Ese entendimiento, alcanzado el año pasado, frenó una nueva escalada: Washington suspendió aranceles adicionales y Pekín, nuevas restricciones a las exportaciones de tierras raras y otros minerales críticos.
El anuncio llegó después de las negociaciones entre Bessent y el viceprimer ministro chino He Lifeng, antes de la reunión formal de Trump y Xi en la Casa Blanca este jueves 24 de septiembre.
La extensión compra tiempo; todavía no equivale a un acuerdo comercial de largo plazo.
Para las empresas, ese tiempo tiene valor. Los aranceles afectan costos y decisiones de abastecimiento, mientras los minerales críticos son insumos para industrias tecnológicas y manufactureras.
La cuestión de fondo es si ambas potencias lograrán transformar una pausa que se renueva por tramos en reglas más previsibles para invertir y comerciar.
La IA entra en la conversación
En un mensaje publicado este jueves, Trump señaló que la “superinteligencia”, como llamó a la IA, será un tema clave de discusión con Xi.
También manifestó que quiere mantener su desarrollo en el curso actual y atribuyó a China una posición similar. Esa última afirmación expresa lo dicho por el mandatario estadounidense: no constituye por sí sola una postura conjunta anunciada por ambos gobiernos.
Las conversaciones preparatorias sí apuntan a un terreno posible de cooperación. Washington y Pekín han avanzado hacia un diálogo sobre seguridad de la IA, incluidos mecanismos de comunicación ante incidentes vinculados con esa tecnología.
Por ahora, se trata de conversaciones en desarrollo, sin un pacto específico divulgado por los dos presidentes.
Ahí reside la tensión que atraviesa la cumbre. Ambos países compiten por el liderazgo tecnológico, pero una IA cada vez más poderosa también plantea riesgos que pueden cruzar fronteras.
Abrir un canal para gestionar incidentes sería una medida de confianza limitada; no resolvería las disputas sobre capacidad tecnológica, acceso a insumos o influencia económica.
Xi llegó a Estados Unidos con un mensaje de distensión. En su declaración escrita pidió que China y Estados Unidos sean “socios, no rivales”, y habló de una relación con cooperación, competencia moderada y diferencias manejables.
La Casa Blanca confirmó que el encuentro oficial se celebra este jueves.
El balance de la visita dependerá de cuánto avance cada frente. En comercio ya hay una fecha nueva para la tregua; en IA, una agenda y señales políticas, pero faltan compromisos verificables.
Trump y Xi se miden paso a paso en los dos terrenos que hoy concentran buena parte del poder económico y tecnológico mundial.