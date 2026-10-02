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Putin eleva el tono de sus amenazas a Europa: ¿qué esta pasando?

El presidente ruso afirmó que un ataque de la OTAN contra el enclave de Kalinigrado pondría sobre la mesa todo el armamento disponible. Moscú acusa a la Alianza de preparar su aislamiento. “El punto de no retorno puede llegar de forma inesperada”, advirtió en las últimas horas.

Por: Revistaeyn.com Vladímir Putin volvió a advertir a los países europeos sobre la respuesta de Rusia ante un eventual ataque contra su territorio. Durante su intervención del jueves 1 de octubre en el foro de debate Valdái, mencionó expresamente Kaliningrado, la región rusa situada entre Polonia y Lituania, y afirmó que una agresión directa abriría la posibilidad de emplear todas las armas disponibles. Su declaración estuvo condicionada a ese supuesto, sin anunciar una operación militar contra Europa. La advertencia se produce después de que Moscú transmitiera un mensaje escrito a la OTAN sobre la defensa del enclave. La Alianza confirmó haber recibido y contestado esa comunicación, rechazó las amenazas rusas y negó que sus actividades militares representen un peligro para territorio de Rusia.

Qué dijo el presidente Putin

Al referirse a la posibilidad de un ataque directo contra Rusia, Putin incluyó tanto a Kaliningrado como a otros territorios del país. Según la traducción publicada por EFE, afirmó que, en ese caso, “en la agenda figurará inevitable e inmediatamente la cuestión del empleo por parte de Rusia de todo el armamento a su alcance”. El mandatario también habló sobre el riesgo de que una sucesión de represalias escape al control de las partes: “La escalada nunca es unilateral. El punto de no retorno puede llegar muy rápidamente y de forma inesperada para todos”, recogió El País. En esa intervención pidió evitar escenarios catastróficos que amenacen la supervivencia de la humanidad. Putin atribuyó el aumento de la tensión a los ejercicios militares de la OTAN en el Báltico, los intentos de interceptar embarcaciones rusas y las declaraciones occidentales sobre la preparación para una posible guerra con Rusia. “No tenemos intención de atacar a nadie”, sostuvo, aunque añadió que su país respondería si fuera objeto de una agresión. Hay una distinción relevante respecto del componente nuclear. Associated Press informó que, en su respuesta sobre Kaliningrado, Putin no especificó si Moscú utilizaría armas nucleares. La referencia explícita a ese arsenal sí apareció en un comunicado de la embajada rusa en Irlanda, que advirtió sobre su posible empleo si países de la OTAN intentaran aislar la región.

Por qué Kaliningrado concentra la tensión

Kaliningrado pertenece a Rusia, pero carece de conexión terrestre directa con el resto del país. Está situado junto al mar Báltico y limita con Polonia y Lituania, ambos miembros de la OTAN y de la Unión Europea. Esa ubicación hace especialmente sensibles sus comunicaciones y accesos. Cerca se encuentra el corredor de Suwalki, una franja fronteriza entre Polonia y Lituania que separa Kaliningrado de Bielorrusia, aliada de Moscú. También constituye la conexión terrestre de los países bálticos con el resto del territorio de la OTAN. Su importancia reside en esas dos funciones geográficas y estratégicas. Moscú sostiene que la Alianza prepara un bloqueo aéreo y marítimo del enclave. Esa es una acusación rusa, rechazada por la OTAN. El jueves, Nikolái Pátrushev, asesor del Kremlin, informó que Putin había ordenado medidas para garantizar la seguridad de Kaliningrado, sin precisar públicamente su alcance.

La respuesta de la OTAN