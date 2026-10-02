Honduras reestructura su sector eléctrico para impulsar inversión y contener tarifas

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La nueva legislación abre espacio para desarrollar licitaciones de energía de corto y largo plazo, además de mecanismos para incorporar generación solar en los sectores residencial, comercial e industrial.

Por revistaeyn.com La nueva Ley de Energía Eléctrica de Honduras abre una etapa de reestructuración del sistema energético, con el objetivo de fortalecer a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), atraer inversión privada y establecer condiciones para una mayor competencia en el mercado. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sancionó la normativa, que plantea una reorganización de las principales actividades del sector mediante la creación de tres empresas encargadas de administrar por separado la generación, transmisión y distribución de electricidad.

La separación de estas funciones busca ordenar la operación del sistema, contribuir a reducir las pérdidas de la ENEE y mejorar las condiciones para la prestación del servicio. Al mismo tiempo, la reforma pretende establecer reglas más claras para los participantes del mercado y generar un entorno que facilite nuevas inversiones. Durante el acto de sanción, Asfura señaló que la legislación representa un paso dentro del proceso de recuperación y fortalecimiento de la empresa estatal de electricidad. Uno de los componentes de mayor impacto para los consumidores está relacionado con las tarifas. La Ley de Justicia Energética establece que durante los primeros seis meses de vigencia de la normativa no podrá incrementarse la tarifa aplicada por la ENEE. El mecanismo, establecido en el artículo 1, contempla que el precio sí podría disminuir si las condiciones del sistema lo permiten. Mientras se implementan los cambios, las autoridades ya comenzaron a preparar la estructura institucional encargada de conducir el proceso. El secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia, Juan Carlos García, informó que fue conformado el Comité de Conducción y que ya existe una hoja de ruta para ejecutar la reforma.