Presidente de Panamá visita Singapur y Vietnam en busca de inversiones

Un comunicado oficial que no precisa cuándo viaja indicó que el mandatario llegará el 4 de octubre a Singapur, donde tiene previsto firmar seis acuerdos bilaterales, entre ellos "un convenio de intercambio de créditos de carbono y la Estrategia Nacional de Semiconductores", con su homólogo Tharman Shanmugaratnam y el primer ministro de este país, Lawrence Wong.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, visitará Singapur y Vietnam, donde se reunirá con las autoridades gubernamentales y con empresarios en busca de inversiones, informó el Gobierno panameño.

En Singapur también se suscribirán pactos de cooperación en servicios aéreos, promoción de proyectos logísticos marítimos, fomento de la marina mercante, y un texto adicional para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, de acuerdo con la información oficial.

Ya en Vietnam, el próximo día 6, Mulino sostendrá una reunión de trabajo y un intercambio de instrumentos bilaterales con el presidente del país, Tô Lâm, además de participar en un encuentro con representantes de empresas navieras y del sector marítimo.

El próximo miércoles, el presidente panameño se reunirá con el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Trần Thanh Mẫn, y con el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung.

Ese mismo día, Mulino participará en el Foro Empresarial Panamá–Vietnam bajo el lema "Conectando mercados, creando oportunidades", organizado de forma conjunta por la Embajada de Panamá en Vietnam y la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI).

La visita a Vietnam tiene por objetivo "reforzar las relaciones bilaterales mediante una agenda política, económica y comercial (...) y avances en instrumentos de cooperación en áreas como seguridad, agricultura, educación marítima, turismo y transporte marítimo", indicó la Presidencia panameña.

Mulino tiene previsto su regreso a Panamá el 8 de octubre, agregó la información oficial, que precisó que viaja acompañado por su esposa y primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y tres ministros y funcionarios, entre ellos el canciller, Javier Martínez-Acha.