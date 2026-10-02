Flujos de inversión extranjera a Costa Rica crecen 23,4 % en el primer semestre

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Los flujos alcanzaron US$2.739,6 millones, de acuerdo con un análisis técnico de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), basado en los datos preliminares del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Por revistaeyn.com La inversión extranjera directa (IED) de Costa Rica creció un 23,4 % durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, aún después de aislar el efecto de la adquisición de la compañía de bebidas FIFCO. En este escenario, los flujos alcanzaron US$2.739,6 millones, de acuerdo con un análisis técnico de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), basado en los datos preliminares del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

“Incluso al excluir la inversión extraordinaria registrada durante el primer trimestre, la IED mantiene un crecimiento cercano al 23,4 % respecto del mismo período de 2025. Es particularmente positivo observar el dinamismo de la inversión en zonas francas, así como el crecimiento del capital nuevo y de las reinversiones”, afirmó la Ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos. Por su parte, Laura López, Gerente General de PROCOMER, agregó que “estos resultados obtenidos en inversión extranjera directa durante el primer semestre del año, con crecimientos de dos dígitos en la inversión fuera de la GAM, nos impulsan a seguir consolidando la estrategia de PROCOMER de llevar inversión a las diferentes regiones del país”. Sin la transacción mencionada, la inversión en empresas del régimen definitivo de Costa Rica alcanzó los US$569,7 millones, con un crecimiento de 46,9 % (+US$182,0 millones). En zona franca, cuyos datos no varían al excluir la operación, los flujos pasaron de US$1.283,7 millones a US$1.736,3 millones, un incremento de 35 %. A su vez, la inversión de zona franca fuera de la Gran Área Metropolitana alcanzó US$149,6 millones, es decir US$40,5 millones más que un año antes, equivalente a un aumento de 37 %.