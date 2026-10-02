FMI avala avances económicos de El Salvador y libera US$138 millones del acuerdo

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De acuerdo con la evaluación del FMI, la economía salvadoreña ha mostrado un desempeño superior al previsto, en un contexto marcado por una mejora sostenida en las condiciones de seguridad y un mayor nivel de confianza de los inversionistas.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La Junta Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la segunda y tercera evaluación del programa económico de El Salvador respaldado por la Facilidad de Fondo Ampliado (EFF), lo que abre paso a un desembolso inmediato de 101.96 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a unos US$138 millones. El acuerdo, con una duración de 40 meses, fue aprobado el 26 de febrero de 2025 y contempla un financiamiento total de 1,033.92 millones de DEG, cerca de US$1,400 millones.

De acuerdo con la evaluación del FMI, la economía salvadoreña ha mostrado un desempeño superior al previsto, en un contexto marcado por una mejora sostenida en las condiciones de seguridad y un mayor nivel de confianza de los inversionistas. Al mismo tiempo, el programa continúa orientado a corregir los desequilibrios macroeconómicos y fortalecer las bases fiscales y financieras del país. El organismo señaló que la consolidación de las cuentas públicas avanzó, en términos generales, conforme a las metas establecidas, mientras que los objetivos relacionados con las reservas internacionales y la liquidez fueron alcanzados con holgura. También se registraron progresos en áreas como las reformas del sistema financiero, la transparencia fiscal y los mecanismos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Entre los cambios destacados figura la transferencia de la mayor parte de la propiedad y el control de la billetera electrónica gubernamental Chivo a un operador privado. No obstante, el FMI indicó que algunos criterios de desempeño no fueron alcanzados. Entre ellos figura el relacionado con la acumulación de Bitcoin. El organismo concedió exenciones debido a las medidas correctivas adoptadas por las autoridades y a los compromisos asumidos para avanzar en el cumplimiento del programa.

Consolidación fiscal y reformas pendientes

Para la siguiente etapa, el programa económico mantendrá como prioridades la reducción de los desequilibrios fiscales, la recuperación de los colchones externos y el fortalecimiento de la estabilidad del sistema financiero. El FMI también plantea retomar reformas que habían sufrido retrasos, particularmente en los sistemas de pensiones y en la administración pública, con el propósito de contribuir a una reducción sostenida de las necesidades fiscales. El organismo considera necesario mejorar la recaudación, mantener bajo control el gasto público y fortalecer la administración financiera del Estado. A la vez, plantea reconstruir los recursos de liquidez del Gobierno y perfeccionar los mecanismos de tesorería y administración de la deuda.