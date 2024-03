¿Qué implica la reforma hecha a Ley de Impuesto Sobre la Renta en El Salvador?

Por revistaeyn.com

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó con 69 votos a favor el dictamen favorable de la comisión de Hacienda sobre la iniciativa de reforma a la Ley de Impuesto Sobre la Renta.

Dentro de los cambios aprobados se incluyen la exclusión de ciertas rentas de fuente en el exterior y se modifica el artículo 3 de la Ley de Impuesto sobre la Renta (Ley de ISR), agregando el numeral 4) relativo a exclusiones del concepto de renta y por lo tanto, no estarían gravados con dicho impuesto, todos los valores que se reciban en cualquier concepto, obtenidos en el exterior o cualquier movimiento de capital, remuneración o emolumento, en dinero o especie, generado o no por la inversión de capital nacional o extranjero, que sean nominalmente obtenidas o percibidas por personas naturales, personas jurídicas o entes sin personalidad jurídica, domiciliados o no en el país, proveniente de cualquier clase de fuente en el exterior.