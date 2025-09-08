¿Quién era Carlo Acutis, el primer santo milenial?

Por revistaeyn.com

El papa León XIV apareció por sorpresa antes del inicio de la canonización de los jóvenes Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis este domingo para saludar a las decenas de miles de personas congregadas en la plaza de San Pedro y afirmó que "todos estamos llamados a ser santos".

"Buenos días a todos. Feliz domingo y bienvenidos, Hermanos y hermanas, hoy es un día de gran alegría para toda Italia, para toda la Iglesia, para todo el mundo", dijo el papa en la plaza de San Pedro antes de la misa para la canonización de los jóvenes italianos.

Y añadió: "Antes de comenzar la solemne celebración de la canonización, quería saludaros y deciros unas palabras a todos vosotros porque, si bien la celebración es muy solemne, también es un día de gran alegría":

"Y quería saludar especialmente a los muchos jóvenes que han venido a esta santa misa. Es verdaderamente una bendición del Señor, y encontrarnos juntos con vosotros, que habéis venido de diferentes países, es realmente un don de fe que queremos compartir", agregó.

León XIV pidió asistir a esta celebración litúrgica "con la oración, con el corazón abierto, deseando recibir verdaderamente esta gracia del Señor, y todos sentimos en nuestro corazón lo mismo que vivieron Pier Giorgio y Carlo: este amor por Jesucristo, sobre todo en la Eucaristía, pero también en los pobres, en los hermanos y hermanas".

"Todos vosotros, todos nosotros, estamos llamados a ser santos. Que Dios os bendiga, que tengáis una buena celebración y gracias por estar aquí", concluyó.

Posteriormente comenzó la ceremonia en la que fueron proclamados santos dos italianos: Pier Giorgio Frassati (1901-1925) y Carlo Acutis (1991-2006), este último será el primer milenial en subir a los altares y ya muy venerado por los jóvenes católicos en todas las partes del mundo.