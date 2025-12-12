El Salvador invierte US$800 millones en desarrollo de aeropuertos

Por Claudia Contreras - Fotos cortesía CEPA / IATA
“El Salvador atraviesa un momento decisivo en su historia y cuenta con todo el potencial para convertirse en una referencia regional, sobre todo a partir del Centro de Investigación y Desarrollo Aeronáutico”, asegura Peter Cerdá, vicepresidente Regional Las Américas IATA.
Según Cerdá, el país cuenta con las condiciones necesarias para impulsar alianzas con la academia que faciliten el desarrollo de ecosistemas de innovación y aprendizaje.
“También para utilizar su posición de liderazgo regional a nivel de mantenimiento, con la disponibilidad que tiene de MROs (NdeR: Maintenance, Repair, and Operations), lo cual permite empujar el crecimiento de toda la cadena de suministro y atraer nuevo talento para la aviación en este país”, apuntó Cerdá.
La mega inversión en infraestructura anunciada (US$800 millones) también da pie para incrementar la conectividad aérea del país y crecer en recepción de visitantes internacionales.
Al final de 2025, el Aeropuerto Internacional de El Salvador habrá gestionado la presencia de más de 5 millones de viajeros, entre llegadas, salidas y tránsitos (un crecimiento de 16,3% con respecto a 2024). Así lo anunció Federico Anliker, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) en el marco del Aviation Day 2025 esta semana.
Anliker detalló que en la zona oriental se construye el Aeropuerto del Pacífico, con un 70% de avance en obras de terracería. “El Salvador se proyecta como un hub logístico aéreo y turístico gracias a su ubicación, a la expansión del turismo y a la confianza que hoy genera el país”, señaló el funcionario. En tal sentido, Anliker señaló que esta estrategia se completa con la construcción de aeródromos en distintas partes del país para apoyar el sistema de conectividad integral salvadoreña.
Anliker recordó que la evolución de la inversión en el Aeropuerto Internacional viene desde 2019. Desde ese año y hasta 2022, este aeropuerto aumentó un 71% el tránsito de pasajeros.
En ese período se invirtieron más de US$15 millones en cambiar la infraestructura eléctrica, lo que ha derivado en que 22% de la energía de sus instalaciones es renovable. “Asimismo, CEPA invirtió en su capital humano, con una apuesta fuerte por el servicio al cliente”, detalló Anliker.
Dentro de este plan global de desarrollo, existe una fuerte expectativa por el impacto que generará en el PIB nacional el funcionamiento del Aeropuerto del Pacífico. “La primera fase del Aeropuerto del Pacífico está previsto que se inaugure en el 2027; va a atender a cerca de 300.000 pasajeros y 2.000 vuelos al año, con una proyección de hasta 5 millones de pasajeros en las fases posteriores”, apuntó Cerdá.
En paralelo, el Aeropuerto Internacional de El Salvador desarrolla una nueva terminal de banda de equipaje, áreas renovadas de Migración y Aduanas, y la futura construcción de 2.000 parqueos en un edificio de cuatro niveles. En el mediano plazo, la apuesta de CEPA es sumar seis nuevas salas.
Con esta visión estratégica, el transporte aéreo está llamado a convertirse en un motor de bienestar para El Salvador. Hoy, contribuye con cerca de US$1.500 millones al PIB salvadoreño (4,5% en la economía nacional) y aporta cerca de 118.000 empleos, con el turismo vinculado al transporte aéreo.
En promedio, los visitantes internacionales gastan cerca de US$3.100 por estadía, según Cerdá.
A la dinámica que aporta el turismo se suma también la que aporta el transporte de carga. El Salvador movilizó cerca de 28 millones de toneladas de carga por vía aérea en 2023, un 133% de incremento versus 2022.
“Lo que hemos transportado fueron productos de alto valor y sensible al tiempo: textiles, electrónicos, perecederos y componentes maquinarias como son piezas aeronáuticas que van principalmente a Norteamérica”, señaló Cerdá.
IATA insistió que el potencial aeronáutico y turístico del país va de la mano de trabajar entre gobierno y sector privado. Esto junto a expandir la conectividad con nuevas rutas y frecuencias, así como la inversión en infraestructura.
“Hoy, El Salvador compite con Tailandia, con España, con Japón, con Sudáfrica (...) El futuro del país está claro: más colaboración, inversión, ambición... porque esta nación va a seguir volando más alto que nunca”, concluyó Cerdá.
El Aeropuerto de Ilopango fue el primer aeropuerto construido en El Salvador en 1964 hasta que fue sustituido por el Aeropuerto Internacional de El Salvador en 1980.
“Desde que inauguramos una nueva terminal de pasajeros en Ilopango, hemos visto cuánto avión ejecutivo está viniendo al país de turismo y empresarios que vienen”, detalló Anliker.
En este aeropuerto, CEPA ha invertido en recarpeteo de pista, iluminación con tecnología LED. “Falta iluminarlo para reducir consumo energético, con nuevas tecnologías LED”.
“Son US$800 millones para construir todas las redes aeroportuarias del país. Este es el comienzo de todo el turismo que está viniendo”.