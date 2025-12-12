El Salvador invierte US$800 millones en desarrollo de aeropuertos

Por Claudia Contreras - Fotos cortesía CEPA / IATA

“El Salvador atraviesa un momento decisivo en su historia y cuenta con todo el potencial para convertirse en una referencia regional, sobre todo a partir del Centro de Investigación y Desarrollo Aeronáutico”, asegura Peter Cerdá, vicepresidente Regional Las Américas IATA.

Según Cerdá, el país cuenta con las condiciones necesarias para impulsar alianzas con la academia que faciliten el desarrollo de ecosistemas de innovación y aprendizaje.

“También para utilizar su posición de liderazgo regional a nivel de mantenimiento, con la disponibilidad que tiene de MROs (NdeR: Maintenance, Repair, and Operations), lo cual permite empujar el crecimiento de toda la cadena de suministro y atraer nuevo talento para la aviación en este país”, apuntó Cerdá.

La mega inversión en infraestructura anunciada (US$800 millones) también da pie para incrementar la conectividad aérea del país y crecer en recepción de visitantes internacionales.

Al final de 2025, el Aeropuerto Internacional de El Salvador habrá gestionado la presencia de más de 5 millones de viajeros, entre llegadas, salidas y tránsitos (un crecimiento de 16,3% con respecto a 2024). Así lo anunció Federico Anliker, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) en el marco del Aviation Day 2025 esta semana.

Anliker detalló que en la zona oriental se construye el Aeropuerto del Pacífico, con un 70% de avance en obras de terracería. “El Salvador se proyecta como un hub logístico aéreo y turístico gracias a su ubicación, a la expansión del turismo y a la confianza que hoy genera el país”, señaló el funcionario. En tal sentido, Anliker señaló que esta estrategia se completa con la construcción de aeródromos en distintas partes del país para apoyar el sistema de conectividad integral salvadoreña.