El Salvador: Grupo Calleja cerrará el año con 121 sucursales de Super Selectos

Empresas & Management

La empresa inauguró en el distrito de Olocuilta su sala 120 el jueves 11.12.25 y se consolida como la cadena con más presencia en el mercado salvadoreño. Antes de cerrar el año abrirá una más en el distrito de Armenia.

Por José A. Barrera/Gabriela Melara - revistaeyn.com La salvadoreña Super Selectos cerrará 2025 con 121 tiendas operativas y se consolida como la cadena de supermercados con más presencia en el mercado. Este jueves 11.12.2025 la compañía inauguró su tienda número 120, ubicada en el distrito de Olocuilta -al sur de San Salvador-, con una inversión de US$3,5 millones, mientras que la próxima semana abrirá la número 121 en el Distrito de Armenia. Con la sucursal de Olocuilta, la cadena suma tres supermercados en el departamento de La Paz a donde llegaron en 1995 con un establecimiento en el distrito de Zacatecoluca, mientras que la segunda se abrió este año en la misma localidad. Carlos Calleja, Presidente Ejecutivo de Super Selectos, dijo que solo este año se han invertido US$8 millones en el departamento de La Paz, en línea con el proyecto de descentralización de sus operaciones acercando productos y servicios a nuevas comunidades.

“Estamos alcanzando a más comunidades con un concepto moderno y completo, que dignifica la experiencia de compra y pone al alcance espacios de calidad diseñados para ofrecer un servicio de primer nivel, al tiempo que fortalecemos el progreso local”, añadió.

HITO PARA SUPER SELECTOS

“La tienda 120 es algo impresionante para nosotros”, dijo Calleja, tercera generación de la familia al frente del negocio de retail fundado por Daniel Calleja y su hijo Francisco Javier Calleja en la década de 1950. “Hemos trabajado durísimo para montar una tienda de primera aquí en Olocuilta, que para la temporada navideña se hizo un esfuerzo enorme para salir a tiempo”, dijo el empresario quien destacó lo estratégico de la ubicación que abarca, además de la comunidad, a los viajeros que se dirigen al Aeropuerto Internacional El Salvador San Óscar Arnulfo Romero o se dirigen a las playas de La Paz.

La nueva tienda se levanta sobre un área de 1.550 m2 y ofrece un stock de 14.000 productos a los que se suman servicios de Cocina Express, Coffee Bar Selectos y Bakery, así como la facilidad para el pago de remesas y servicios y la modalidad de recoger compras hechas a través de su tienda en línea y aplicación móvil. El supermercado número 120 es el ancla principal del Centro comercial La Estación desarrollado por la constructora Inmueble que invirtió US$7,5 millones en el proyecto.

CRECIMIENTO CONSTANTE

Grupo Calleja alcanzó la marca de las 100 tiendas en noviembre de 2018 y siete años después suma 21 tiendas más. David Cahen, Director Ejecutivo de Súper Selectos, explicó que 2025 cierra como el año más activo para la cadena. “Es primer año que vamos a abrir seis tiendas en 365 días”, dijo a Estrategia & Negocios.