Impulsar la competencia aumentaría 11 % el PIB en América Latina, según informe

Inteligencia E&N

Si los mercados laborales fueran tan competitivos como en las economías avanzadas, el PIB per cápita podría aumentar hasta un 25%, impulsado por mayor inversión y producción, una asignación más eficiente de recursos y trabajadores que acceden a mejores empleos con salarios más justos, según el estudio del BID.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Un reciente análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) plantea que una apertura más efectiva permitiría elevar el ingreso per cápita de América Latina y el Caribe hasta en un 11 % y disminuir los niveles de desigualdad en aproximadamente un 6 %, cifras que revelan el peso que tiene la estructura productiva en el bienestar regional. El documento, titulado “Mercados para el desarrollo: mejorando vidas a través de la competencia”, sostiene que la región opera con mercados excesivamente concentrados, un fenómeno que frena la innovación, limita el crecimiento de las empresas pequeñas y constriñe el avance de la productividad.

Uno de los datos más llamativos señala que, si los mercados laborales funcionaran con niveles de competencia similares a los de las economías desarrolladas, el Producto Interno Bruto (PIB) por habitante podría dispararse hasta un 25 %. Ese impulso, indica el informe, vendría acompañado de mayor inversión, mejor asignación de recursos y empleos más atractivos con remuneraciones alineadas al valor generado por los trabajadores. El informe recuerda que algunas reformas ya han dado frutos, como la portabilidad numérica en telecomunicaciones, que abarató servicios; los sistemas de pagos digitales, que facilitaron transacciones; y la portabilidad de créditos, que amplió opciones financieras. También destaca mejoras en compras públicas que han logrado reducir costos en insumos médicos. Para profundizar estos avances, el BID recomienda tres rutas: integrar mercados mediante mejor infraestructura y procesos fronterizos más ágiles; simplificar normativas que frenan el crecimiento empresarial; y robustecer a las agencias de competencia para que cuenten con independencia y herramientas efectivas para garantizar reglas parejas en el terreno económico.