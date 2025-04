Ricardo Martinelli vuelve al punto de inicio tras un frustrado asilo en Nicaragua

Tras ver frustrado un "sorpresivo" intento de ir asilado a Nicaragua, el expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) ha vuelto al punto de inicio de su situación de refugiado en la embajada nicaragüense en Panamá, donde lleva desde febrero de 2024: hasta el momento, no saldrá de ahí.

Desde es día, Nicaragua no se ha vuelto a pronunciar sobre el expresidente, y la Cancillería panameña tomó entonces la decisión de no prorrogar más el salvoconducto.

Cuando todos daban por hecho el pasado lunes que el expresidente abandonaría la embajada, el viaje de Martinelli se canceló in extremis por parte del Gobierno nicaragüense al exigir que se aclarase una posible alerta roja de Interpol contra él, que las autoridades panameñas aluden que no existía por improcedente.

Sin embargo, el fin de ese salvoconducto "no afecta el reconocimiento del asilo diplomático" que le fue concedido al exmandatario panameño, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

Esa misma idea de que se estaba tendiendo una trampa contra el expresidente panameño la repitió Martinelli en un mensaje subido a sus redes sociales: "Era una vil trampa, la que me estaban tratando de hacer".

"Por un lado me estaban dado una supuesta salida y por otra me querían joder inventándome una serie de cosas. Con esta gente no se puede confiar (...) lo que querían hacer era matarme", dijo Martinelli en un vídeo, acompañado de un breve texto agradeciendo a Nicaragua por el asilo, y "esperando que algún día se haga justicia en Panamá".

Martinelli ya dijo la semana pasada que el otorgamiento del salvoconducto le había tomado por sorpresa e, inclusive, estuvo horas deliberando con su equipo legal si aceptarlo o no.

Desde que el jueves 27 de marzo el Gobierno panameño otorgó el salvoconducto a Martinelli, hasta ayer que el documento expiró sin una nueva prórroga, en el país ha reinado un clima de incertidumbre alrededor de la situación del expresidente panameño.