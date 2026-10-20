Trump sugiere a Francia: "Cierren ya sus fronteras y tomen el control"

Por: Revistaeyn.com
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a reclamar a Francia que cierre sus fronteras y responsabilizó a la inmigración por los disturbios que afectan al país. Sus declaraciones añaden una controversia internacional a la crisis que enfrenta el Gobierno de Emmanuel Macron, tras las protestas y los episodios de violencia del fin de semana.
Ante periodistas en Washington, el lunes 19 de octubre, Trump sostuvo que lo ocurrido estaba relacionado con la inmigración y descartó las demandas educativas como explicación. Según el mandatario, ya había advertido a Macron sobre las consecuencias de su política migratoria. “Cierren ya sus fronteras”, reiteró, de acuerdo con declaraciones recogidas por AFP.
El republicano añadió que “París será una ciudad musulmana muy pronto” y extendió su advertencia al conjunto del continente: sostuvo que Europa enfrentaría consecuencias graves si no restringía sus fronteras y expulsaba a quienes calificó de criminales. Esas afirmaciones expresan la interpretación política del mandatario sobre la crisis francesa.
Su intervención ante la prensa se sumó a mensajes publicados en Truth Social. En uno de ellos afirmó que los migrantes habían tomado Francia e instó a cerrar las fronteras rápidamente. El domingo ya había responsabilizado a la inmigración por el deterioro del país y exigido a sus autoridades recuperar el control, según informó Europa Press.
Las demandas sociales y la violencia
La explicación de Trump difiere del origen documentado de las movilizaciones. Las protestas estudiantiles comenzaron por carencias en el sistema educativo, entre ellas la falta de docentes y de recursos para las escuelas. Posteriormente confluyeron con reclamos por la inflación y el costo de vida.
La jornada del sábado 17 de octubre derivó en incendios, daños a edificios públicos, saqueos y enfrentamientos con la policía en distintas ciudades. EFE reseñó incidentes especialmente graves en París, Lyon, Marsella y Lille, en el marco de una movilización convocada contra la pérdida de poder adquisitivo.
Macron condenó la violencia y atribuyó los ataques a elementos de grupos radicales de extrema izquierda y a delincuentes. Al mismo tiempo, distinguió a esos participantes de los manifestantes con demandas legítimas.
Toques de queda y presión sobre el Gobierno
Mientras continúa la controversia, las autoridades francesas mantienen restricciones localizadas para contener nuevos episodios de violencia. Este martes, la policía de París informó que los toques de queda alrededor de la plaza de la República y del distrito comercial de Les Halles habían contribuido a restablecer la calma durante la noche.
En Lyon también se renovaron las restricciones nocturnas. El primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció un amplio dispositivo de seguridad para las nuevas protestas previstas el sábado. El balance nacional citado por AP superaba los 2.400 detenidos.
La crisis también ha abierto cuestionamientos sobre la preparación policial. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, reconoció fallas y presentó su dimisión, que Macron rechazó para preservar la continuidad de la gestión, según informó Le Monde.
El Ejecutivo ha optado por medidas territoriales específicas, mientras intenta contener los daños y responder a la presión política.
Las advertencias de Trump sitúan ahora la inmigración en el centro de la discusión internacional sobre Francia. Dentro del país, el Gobierno enfrenta simultáneamente el desafío de restablecer la seguridad, esclarecer las responsabilidades por los ataques y responder a las demandas sociales que dieron origen a las movilizaciones.
Con información de AFP, EFE, Europa Press, AP, Axios y Le Monde.