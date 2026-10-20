Trump sugiere a Francia: "Cierren ya sus fronteras y tomen el control"

Por: Revistaeyn.com

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a reclamar a Francia que cierre sus fronteras y responsabilizó a la inmigración por los disturbios que afectan al país. Sus declaraciones añaden una controversia internacional a la crisis que enfrenta el Gobierno de Emmanuel Macron, tras las protestas y los episodios de violencia del fin de semana.

Ante periodistas en Washington, el lunes 19 de octubre, Trump sostuvo que lo ocurrido estaba relacionado con la inmigración y descartó las demandas educativas como explicación. Según el mandatario, ya había advertido a Macron sobre las consecuencias de su política migratoria. “Cierren ya sus fronteras”, reiteró, de acuerdo con declaraciones recogidas por AFP.

El republicano añadió que “París será una ciudad musulmana muy pronto” y extendió su advertencia al conjunto del continente: sostuvo que Europa enfrentaría consecuencias graves si no restringía sus fronteras y expulsaba a quienes calificó de criminales. Esas afirmaciones expresan la interpretación política del mandatario sobre la crisis francesa.

Su intervención ante la prensa se sumó a mensajes publicados en Truth Social. En uno de ellos afirmó que los migrantes habían tomado Francia e instó a cerrar las fronteras rápidamente. El domingo ya había responsabilizado a la inmigración por el deterioro del país y exigido a sus autoridades recuperar el control, según informó Europa Press.