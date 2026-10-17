Europa: "día de furia" con protestas violentas en varios países y creciente disputa política

La coincidencia permite identificar presiones sociales compartidas. Sin embargo, las fuentes consultadas no acreditan que exista una conducción internacional común ni que todos los manifestantes persigan el mismo objetivo político.

Los cables de EFE documentan desde una marcha sindical en Lisboa hasta enfrentamientos y ataques a edificios públicos en ciudades francesas y albanesas.

En Francia, Italia, Portugal y Albania, las movilizaciones expusieron un descontento que reúne a estudiantes, trabajadores y jubilados, aunque con demandas, convocantes y niveles de violencia diferentes.

El encarecimiento de la vida, las dificultades para acceder a una vivienda y el deterioro de los servicios públicos volvieron a llevar a las calles a miles de europeos este sábado 17 de octubre.

El ministro Laurent Núñez atribuyó los episodios violentos a grupos de ultraizquierda y a delincuentes oportunistas. Según su versión, unos buscaron atacar instituciones y otros aprovecharon los disturbios para saquear comercios. La acusación oficial identifica actores específicos dentro de la violencia; no equivale a describir al conjunto de quienes marcharon.

La convocatoria reunió a sectores vinculados a los antiguos “chalecos amarillos”, estudiantes y organizaciones sindicales, en un contexto de protestas educativas y rechazo al aumento del costo de vida.

En Francia, el Ministerio del Interior estimó una participación de 550.000 personas, frente a las 800.000 anunciadas por los organizadores, y comunicó un balance provisional de 400 detenidos.

También existe una disputa sobre la actuación policial. AP informó de una investigación por la lesión en una mano de un joven manifestante en Saint-Étienne, posiblemente causada por una granada policial. Este tipo de episodios añade otro foco de confrontación al conflicto original por las condiciones de vida y de enseñanza.

En Italia, las protestas contra los bajos salarios y la carestía incluyeron enfrentamientos en Milán y tensiones en Turín y Bolonia. En Roma, la Confederación General Italiana del Trabajo —CGIL— y más de cien asociaciones laicas y católicas reclamaron mejores remuneraciones, servicios públicos, impuestos más justos y menor gasto militar. Su secretario general, Maurizio Landini, anunció una huelga general para el 20 de noviembre.

La primera ministra, Giorgia Meloni, condenó los ataques, pero expresó respeto por quienes participaron pacíficamente, incluso en la movilización sindical con presencia de dirigentes de izquierda. Esa distinción resulta relevante: la oposición política al Gobierno y la responsabilidad por los disturbios requieren evaluaciones separadas.

Portugal mostró un perfil principalmente sindical. La CGTP convocó a miles de personas en Lisboa para exigir aumentos salariales y de las pensiones y cuestionar el presupuesto para 2027 del Gobierno conservador de Luís Montenegro. Entre sus demandas figuran una subida general de salarios del 15%, con un mínimo de 150 euros mensuales, y un salario mínimo nacional de 1.100 euros.

La jornada coincidió con otra movilización por la vivienda. El cable de EFE describe marchas y una acampada en la plaza del Rossio, sin reportar enfrentamientos comparables a los de Francia o Albania.

Albania introduce una diferencia política decisiva: allí los manifestantes exigen la dimisión del primer ministro socialista Edi Rama. La protesta comenzó meses atrás contra un proyecto turístico de lujo vinculado a Jared Kushner (yerno del presidente Donald Trump) y se amplió hacia denuncias de corrupción, carestía y deficiencias educativas y sanitarias. Los estudiantes también han rechazado a representantes de la oposición conservadora que intentaron acercarse al movimiento.

En un reportaje de Le Monde, la investigadora Gresa Hasa, del Balkans in Europe Policy Advisory Group, interpreta el conflicto como expresión de una frustración democrática acumulada. El diario recoge, además, testimonios que vinculan la radicalización con meses de protestas sin respuesta. Es una explicación sobre el caso albanés, que no debe trasladarse automáticamente al resto de Europa.

Barcelona aporta otro antecedente: la marcha por la vivienda del 5 de octubre terminó con disturbios, trece detenidos y treinta agentes con lesiones leves, según el balance de los Mossos recogido por Europa Press. Su fecha exige distinguirla de las movilizaciones de este sábado.

¿Qué papel tiene la inmigración? Donald Trump vinculó las protestas estudiantiles francesas con la inmigración y el islam el 6 de octubre. El cable que recoge sus declaraciones no aporta pruebas de esa relación causal. Tampoco las fuentes revisadas sobre esta jornada ofrecen un desglose que permita atribuir a inmigrantes un papel determinante en la violencia.

La lectura comparada apunta, por tanto, a demandas materiales identificables, movilización política y procesos de radicalización que deben investigarse país por país. La presencia de organizaciones de izquierda está documentada; una estrategia global para impedir un giro a la derecha no queda demostrada.

El desafío para los gobiernos consiste en responder a los reclamos, perseguir los delitos y evitar que la violencia absorba toda la discusión sobre sus causas.

Con información de EFE, AP, Le Monde y Europa Press