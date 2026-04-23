Trump: "Tengo todo el tiempo del mundo" para terminar la guerra con Irán

Por: EFE

"No me presionen", respondió el presidente Donald Trump a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca cuando fue cuestionado por cuánto tiempo estaría dispuesto a prolongar el conflicto.

"Estuvimos en Vietnam durante 18 años, estuvimos en Irak durante muchos, muchos años... No me gusta mencionar la Segunda Guerra Mundial, porque fue una guerra muy grande, pero estuvimos cuatro años y medio, casi cinco años, en la Segunda Guerra Mundial", dijo.

Más temprano, el mandatario señaló en su red Truth Social que no se siente presionado para poner fin a la guerra contra Irán y que tiene "todo el tiempo del mundo" para ello.

"Para aquellas personas que leen el decadente The New York Times o ven las noticias falsas de la CNN, y que creen que estoy ‘ansioso’ por poner fin a la guerra (¡si es que a eso se le puede llamar guerra!) con Irán, les informo que soy, posiblemente, la persona que menos presión ha sentido jamás al ocupar este cargo. Tengo todo el tiempo del mundo, pero Irán no", señaló en su mensaje.

El mandatario, quien ha incrementado en los últimos meses sus críticas contra los medios de comunicación, aseguró de nuevo que la Armada de Irán "yace en el fondo del mar" y que ha acabado con sus capacidades aéreas y militares.