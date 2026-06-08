ANÁLISIS / ¿Puede Guatemala vivir menos de las remesas y más de la inversión?

Por: Norma Lezcano - Revistaeyn.com

Guatemala y el espejismo del grado de inversión: por qué la estabilidad macro ya no alcanza en este país. Esta es la pregunta que dejo expuesta la última visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) al país.

Durante años, Guatemala fue presentada como una excepción latinoamericana. Mientras buena parte de la región alternaba entre crisis fiscales, inflación elevada y volatilidad cambiaria, el país mantuvo disciplina monetaria, bajos niveles de endeudamiento y una notable estabilidad macroeconómica.

La última revisión del FMI ratificó esa percepción. El organismo destacó la solidez fiscal, la baja deuda pública, el control de la inflación y el volumen de reservas internacionales acumuladas por el Banco de Guatemala. Visto desde fuera, el país parece reunir muchas de las condiciones que buscan los inversionistas.

Sin embargo, detrás de los elogios hubo una advertencia mucho más relevante para el futuro económico guatemalteco: la estabilidad ya no es suficiente.

El mensaje central de la misión encabezada por Alex Culiuc fue que Guatemala necesita acelerar reformas estructurales si quiere alcanzar el grado de inversión y sostener tasas de crecimiento más elevadas.

En otras palabras, el país corre el riesgo de sobredimensionar la fortaleza de su macroeconomía mientras posterga los cambios que determinarán su capacidad de atraer capital en el largo plazo.

La diferencia es importante. Durante años, la discusión económica giró en torno a preservar la estabilidad. Ahora la pregunta es distinta: ¿puede Guatemala transformarse en una economía capaz de generar crecimiento basado en inversión productiva y no en factores externos?

La advertencia del FMI apunta precisamente a ese punto.

Actualmente, las remesas representan alrededor del 20% del PIB y continúan funcionando como uno de los principales motores del consumo interno. Este flujo de recursos ha contribuido a sostener la actividad económica, fortalecer las reservas internacionales y amortiguar choques externos.

Pero también ha creado una dependencia estructural.

El FMI considera que parte del dinamismo reciente de las remesas responde a factores temporales y que su ritmo de crecimiento tenderá a moderarse. La advertencia llega en un contexto especialmente sensible, dado que la política migratoria estadounidense podría endurecerse y afectar el flujo futuro de recursos provenientes de los migrantes guatemaltecos.

La paradoja es evidente: el mismo factor que ha contribuido a estabilizar la economía durante años también limita los incentivos para acelerar reformas orientadas a elevar la productividad y la inversión.

Por eso, el organismo insiste en que Guatemala debe evolucionar hacia un modelo basado en inversión interna, infraestructura y generación de empleo formal.