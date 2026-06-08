Air Canada, Avianca y Gol buscan ampliar conexiones en toda América

La asociación está sujeta aún a la negociación de los términos definitivos y a la aprobación de las autoridades reguladoras.

El acuerdo, anunciado este lunes en la última jornada de la reunión anual de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) en Río de Janeiro, contempla la creación de una asociación que permitirá una integración comercial más profunda entre las compañías para ofrecer servicios tanto a pasajeros como de carga.

La compañía aérea canadiense Air Canada y el Grupo Abra, propietario de las aerolíneas Avianca y Gol, firmaron un memorando de entendimiento para avanzar hacia una alianza estratégica de largo plazo con la que buscan ampliar la conectividad aérea en toda América y con otros mercados internacionales.

Según las empresas, la alianza facilitará una mayor coordinación de sus redes de rutas, el intercambio de ingresos en determinados mercados y la ampliación de los acuerdos de código compartido ya existentes, con el objetivo de ofrecer más opciones de viaje a los pasajeros entre América del Norte, Centroamérica y Sudamérica.

Los clientes también podrán acceder a beneficios adicionales en los programas de fidelización de las aerolíneas y a una experiencia de viaje más integrada, mientras que el acuerdo prevé reforzar los servicios de carga aérea mediante una coordinación más estrecha entre las partes.

Air Canada, la mayor aerolínea de Canadá, ha identificado a América Latina como una de las regiones con mayor potencial de crecimiento dentro de su estrategia internacional.

Abra Group controla las operaciones de Avianca y Gol, dos de las principales compañías aéreas de la región, con una presencia que abarca decenas de destinos en América Latina y el Caribe, principalmente en Brasil y Colombia.

Mark Galardo, vicepresidente ejecutivo y director comercial de Air Canada, afirmó que el memorando sienta las bases para fortalecer una relación que ya incluye acuerdos de código compartido y permitirá mejorar la conectividad global de ambas redes.

A su vez, el director comercial de Abra, Angus Clarke, señaló que la iniciativa busca crear una red más integrada en el continente y ampliar las opciones de viaje para pasajeros y empresas.

De concretarse, la alianza reforzará la presencia de las tres compañías en el continente americano y facilitará conexiones más fluidas entre Canadá y los principales mercados latinoamericanos, en un contexto de creciente demanda por enlaces aéreos internacionales.