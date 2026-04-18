Con Ormuz abierto, Trump va al diálogo sosteniendo el bloqueo naval a Irán

Por: EFE

"El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre, pero el bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán, únicamente hasta que nuestra negociación con Irán se complete al 100 %", escribió el presidente Donald Trump en su cuenta de Truth Social.

El líder estadounidense predijo que "este proceso debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados".

Por otro lado, Trump, recomendó a los socios de la OTAN que se mantengan "alejados" del estrecho de Ormuz "a menos que solo quieran cargar sus barcos de petróleo", después de que Irán haya anunciado la completa reapertura de la vía.

"Ahora que la situación del estrecho de Ormuz ha terminado, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitaríamos ayuda. Les dije que se mantuvieran alejados, a menos que solo quieran cargar sus barcos de petróleo", escribió en su red Truth Social.

El mandatario republicano agregó que los aliados "fueron inútiles cuando se les necesitó, un tigre de papel".

En otros mensajes, en cambio, agradeció la "ayuda" de sus socios de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar, además de Pakistán, que ejerce de mediador entre Washington y Teherán.

Trump ha sido muy crítico con la Alianza Atlántica por su negativa a unirse a Washington en una coalición militar para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio de petróleo que fue bloqueada por Irán en represalia a la ofensiva estadounidense e israelí, un conflicto del que los europeos se desmarcaron afirmando que no es su guerra.