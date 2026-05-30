Aeropuerto Juan Santamaría dentro del programa Hidden Disabilities Sunflower para fortalecer inclusión

Como parte de la implementación del programa, el aeropuerto inició durante el 2026, un proceso de sensibilización y capacitación para su personal de primera línea, con el objetivo de que los colaboradores puedan reconocer el significado del símbolo del girasol y ofrecer apoyo adecuado cuando sea necesario.

El programa es reconocido internacionalmente como un símbolo que ayuda a “hacer visible lo invisible” , permitiendo que las personas con discapacidades no evidentes, tales como autismo, ansiedad, demencia, dolor crónico o condiciones sensoriales, entre muchas otras, puedan comunicar de manera discreta que podrían necesitar más tiempo, comprensión o asistencia en determinados entornos.

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) de Costa Rica anunció su adhesión al programa Hidden Disabilities Sunflower, una iniciativa global que promueve la inclusión y el apoyo a personas con discapacidades no visibles.

La iniciativa también contempla acciones de concienciación y señalización dentro de las instalaciones, que permitirán a pasajeros y miembros de la comunidad aeroportuaria identificar fácilmente el propósito del símbolo y comprender cómo brindar apoyo respetuoso a quienes lo porten.

“Nuestra visión es un mundo donde nadie sea excluido ni ignorado. Donde las personas con discapacidades no visibles sean reconocidas, respetadas e incluidas plenamente en todos los ámbitos de la vida. Donde los entornos sean solidarios, accesibles e inclusivos”, comentó Flavia Callafange, Regional Director – Latin America de Hidden Disabilities Sunflower.

A nivel mundial, se estima que 1 de cada 6 personas vive con algún tipo de discapacidad, lo que representa alrededor de 1.300 millones de personas, y de ellas hasta el 80 % tiene discapacidades no visibles. Estas condiciones pueden ser neurológicas, cognitivas, físicas o sensoriales, y muchas veces presentan barreras adicionales en espacios públicos y en sistemas de transporte.

El programa Hidden Disabilities Sunflower nació en 2016 en el Aeropuerto de Gatwick, en el Reino Unido, y desde entonces se ha convertido en un movimiento global adoptado por empresas, instituciones y organizaciones en múltiples sectores. Actualmente, más de 340 aeropuertos en más de 70 países y 31 aerolíneas alrededor del mundo han incorporado esta iniciativa como parte de sus esfuerzos para construir entornos de viaje más inclusivos.







