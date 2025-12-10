ALFA se transforma a Sigma Foods y consolida estrategia de transformación del negocio

El cambio de denominación social forma parte de los esfuerzos de alineación de identidad corporativa planeados tras la transformación a un negocio global enfocado en alimentos de marca.

ALFA cambia su denominación social a Sigma Foods , S.A.B. de C.V., esto tras aprobación de sus miembros, que celebraron Asamblea Extraordinaria de Accionistas,.

“Sigma Foods proyecta su futuro como una empresa dedicada a los alimentos de marca, implementando un proceso de alineación de identidad corporativa que representa el cierre de una transformación profunda que resultó en cuatro negocios independientes, líderes en sus respectivas industrias”, declaró Álvaro Fernández, Presidente del Consejo de Administración.



Sigma Foods adoptará próximamente un nuevo logotipo, sitio web y clave de pizarra bursátil relacionados con Sigma, además de alinear otros elementos que conforman su identidad corporativa.

Sigma Foods es una empresa multinacional líder en alimentos que se enfoca en la producción, comercialización y distribución de alimentos de calidad a través de marcas reconocidas en México, Europa, Estados Unidos y América Latina.



En 2024, Sigma Foods reportó ingresos por US$8.9 mil millones y un EBITDA de US $976 millones.



Las acciones de Sigma Foods cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y en Latibex, el mercado de acciones latinoamericanas de la Bolsa de Madrid.





