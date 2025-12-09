Scotiabank entrega llave a Davivienda Panamá

Por José Hilario Gómez R. - revistaeyn.com
Con 51 años de presencia en Panamá, el canadiense Scotiabank, literalmente bajó la marca y entregó la llave a Banco Davivienda, entidad bancaria colombiana con 59 años de operar en territorio panameño. Completó así la integración de las operaciones de Scotiabank en Costa Rica, Colombia y Panamá, bajo el control de Davivienda Group.
Tras el cierre del acuerdo, nace DaviBank para la plaza costarricense y colombiana, mientras en panameña, se conserva Banco Davivienda.
Con el acuerdo, Scotiabank obtiene 20 % de participación en Davivienda Group y la estructura regional en porcentaje de activos representa 70 % en Colombia y 20% en Centroamérica.
El presidente de Davivienda Group, Javier Suárez, expresó a E&N que la participación del banco en Costa Rica se duplica y en el caso de Panamá se multiplica por tres y consolida la red regional con las operaciones en El Salvador y Honduras.
“Esto nos convierte en un jugador regional de primera línea y uno de los jugadores más relevantes en el contexto financiero centroamericano”, destacó Suárez.
Entre los sectores que visualizan oportunidades en América Central, se encuentran la banca corporativa, la pequeña y mediana empresa y de personas.
“La oferta de Davivienda se enriquece con las capacidades que aporta Scotiabank desde su casa matriz en Toronto, Canadá”, afirmó el presidente de Davivienda Group.
A la vez informó de la designación de Joanna Crooks (panameña) en la presidencia ejecutiva de Davivienda Panamá, con más de 19 años de experiencia en el sector financiero internacional en Centroamérica y el Caribe.
Por su parte, el director ejecutivo de Banca Global de Scotiabank, Jabar Singh, expresó que “Panamá ha jugado un rol muy importante en los 51 años de estar en el país, por ser un hub de comercio global, un hub de multinacionales y un hub financiero”.
Frente a las especulaciones de hace dos años, Singh puntualizó que Scotiabank de queda en la región, pero ahora de una forma diferente, “de la mano de un socio impecable como es Davivienda Group” que lidera Javier Suárez.
Scotiabank es una organización canadiense fundada hace 200 años. Somos más antiguos que el país de donde provenimos, Canadá y con más de 100 años listado en la bolsa de Nueva York y de Toronto.
“Hoy, somos uno de los 30 bancos más grandes del mundo en términos de capitalización bursátil, uno de los 10 bancos más grandes de Norteamérica en términos de activos y el banco canadiense más internacional”, enfatizó Singh.