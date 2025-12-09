Scotiabank entrega llave a Davivienda Panamá

Finanzas

La salida de la marca Scotiabank de Panamá y su integración con Davivienda Group nace un actor financiero de escala regional. La operación duplica la presencia del grupo en Costa Rica, triplica su alcance en Panamá y posiciona a Davivienda como uno de los jugadores más relevantes del sistema financiero centroamericano.

Por José Hilario Gómez R. - revistaeyn.com Con 51 años de presencia en Panamá, el canadiense Scotiabank, literalmente bajó la marca y entregó la llave a Banco Davivienda, entidad bancaria colombiana con 59 años de operar en territorio panameño. Completó así la integración de las operaciones de Scotiabank en Costa Rica, Colombia y Panamá, bajo el control de Davivienda Group. Tras el cierre del acuerdo, nace DaviBank para la plaza costarricense y colombiana, mientras en panameña, se conserva Banco Davivienda. Con el acuerdo, Scotiabank obtiene 20 % de participación en Davivienda Group y la estructura regional en porcentaje de activos representa 70 % en Colombia y 20% en Centroamérica. El presidente de Davivienda Group, Javier Suárez, expresó a E&N que la participación del banco en Costa Rica se duplica y en el caso de Panamá se multiplica por tres y consolida la red regional con las operaciones en El Salvador y Honduras.

“Esto nos convierte en un jugador regional de primera línea y uno de los jugadores más relevantes en el contexto financiero centroamericano”, destacó Suárez.