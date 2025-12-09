Tecnología & Cultura Digital

Lo más buscado en Google durante 2025: desde IA hasta fútbol

POR EFE Las novedades en las tecnologías de inteligencia artificial (IA), varias partidas de cricket y el activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk, que fue asesinado en septiembre, han encabezado las búsquedas globales en Google en 2025. Según los datos que publica el motor de búsqueda este jueves, referentes a los últimos doce meses, el propio asistente de IA de Google, Gemini, encabeza este ránking, seguido por la partida de cricket de la India contra Inglaterra, y por el fallecido Charlie Kirk. Entre las diez búsquedas principales para todo el mundo predominó el deporte, y especialmente el cricket, sumándose a la primera partida mencionada las fórmulas 'India vs Australia' (5) y 'Asia Cup' (7), aunque también interesó el fútbol, con 'Club World Cup' (4).

La tecnología figuró en segundo lugar, con búsquedas sobre la IA china 'DeepSeek' (6) y el 'iPhone 17' (9), además de Gemini y en tercer lugar se ubicaron búsquedas sobre países, posiblemente debido a conflictos: Irán (8) y, juntas, Pakistán e India (10). El asesinato de Kirk (1993-2025) de un tiro en el cuello durante un debate político de su organización, Turning Point USA, en la Universidad Utah Valley el pasado 10 de septiembre generó tal conmoción que ha sido la noticia más buscada en Google. También el de Kirk ha sido el fallecimiento más buscado, por delante de los del rockero Ozzy Osborne o el luchador Hulk Hogan, así como su pódcast, que ha tenido más solicitudes que 'New Heights', de los hermanos jugadores de fútbol americano Travis y Jason Kelce. Estados Unidos dominó la lista de las noticias más buscadas, que incluyó el cierre del Gobierno, los incendios de Los Ángeles, el veto a la red social TikTok, la victoria electoral de Zohran Mamdani en Nueva York o el desmantelamiento de USAID, la agencia de ayuda exterior. No obstante, también fueron muy buscadas las noticias de Irán, la elección de papa León XIV, el huracán Melissa, que azotó el Caribe y el sur de EE.UU., y el huracán y el tsunami en la península de Kamchatka (Rusia).