Elecciones Honduras: Castro condena injerencia de EEUU y Nasralla denuncia fraude

El candidato presidencial del conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, denunció un "fraude monumental" en Honduras y exigió un escrutinio especial "acta por acta" ante una serie de fallas técnicas y presuntas irregularidades en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Por Agencia EFE La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, condenó "la injerencia" del presidente Donald Trump en las elecciones generales del 30 de noviembre en el país centroamericano. "Desde aquí, desde esta casa de la justicia, condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando amenazó al pueblo hondureño que si le daban el voto a una valiente y patriota candidata del partido Libre, Rixi Moncada, iban a tener consecuencias", subrayó Castro en un discurso de inauguración del poder judicial en el departamento de Olancho, al este del país.

El último cómputo del CNE, sin cambios desde la pasada medianoche, confirma al conservador Nasry Asfura, que cuenta con el apoyo de Donald Trump, al frente con 1.298.835 votos (40,52 %), por delante de Salvador Nasralla, que suma 1.256.428 sufragios (39,48 %), con el 99,40 % de las actas escrutadas. La candidata presidencial del gobernante Partido Liberad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, permanece en el tercer lugar con 618.448 votos (19,29 %).

FRAUDE MONUMENTAL

Por su parte, el candidato presidencial del conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, denunció un "fraude monumental" en Honduras y exigió un escrutinio especial "acta por acta" ante una serie de fallas técnicas y presuntas irregularidades en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Nasralla afirmó a los periodistas que existe "un fraude monumental" en la información de las actas enviadas al Consejo Nacional Electoral (CNE) y en la que ha sido divulgada hasta ahora, cuando según la página web de ese organismo se ha escrutado el 99,40 % de las actas con Nasry Asfura, del Partido Nacional, a la cabeza. "La falla del sistema de transmisión de resultados electorales, administrado por la empresa colombiana ASD, representa el mayor riesgo técnico y jurídico observado en el presente proceso electoral. No estamos ante un error menor, estamos frente a vulnerabilidades que comprometieron la confiabilidad del conteo digital, generando inconsistencias que debieron ser imposibles en un sistema correctamente validado", subrayó.