Cacao celebra su Día Mundial con un precio al alza que ya ronda US$5.600/tonelada

Por: EFE

El cacao celebra este martes su Día Mundial a unos precios que evolucionan en las últimas semanas al alza y que a día de hoy se sitúan de media por encima de los US$5.600 por tonelada en los mercados de futuros por la incertidumbre sobre las próximas cosechas.

El cacao inició 2026 en torno a los US$6.000/tonelada y cerró el mes de enero a unos US$4.100 /t, tras una evolución a la baja (el 23 de febrero cerró a US$2.743 /t); a mediados de mayo repuntó hasta un máximo cercano a los US$4.700 /t, para luego descender y volver de nuevo a escalar desde primeros de junio.

En la sesión de ayer la cotización se ha situado en torno a los US$5.630/t, aún lejos del precio récord que llegó a alcanzar en abril de 2024, cuando se disparó a niveles históricos, por encima de los US$12.000 /t, dejando atrás muchos años en los que se mantuvo entre los US$2.000 y US$ 3.000 /t.

Según el portal de mercados Trading Economics, el mercado del cacao está condicionado por una menor expectativa de volúmenes en Costa de Marfil -el primer productor mundial de cacao- para la actual temporada 2026/27 a causa de las fuertes lluvias, que han inundado plantaciones e interrumpido la recogida y el transporte.

En dicho país, varias regiones productoras han constatado que hay menos frutos de lo esperado para la época del año, mientras que el desarrollo inicial y de mitad de la cosecha principal está por debajo de las temporadas anteriores.

Trading Economics ha explicado que algunos analistas pronostican una producción de entre 1,7 y 1,8 millones de toneladas, por debajo de los 2,2 millones de la campaña 2025/26.

«El exceso de humedad también puede favorecer enfermedades fúngicas y plagas durante las etapas críticas de formación y maduración de la vaina del cacao», ha añadido.

Respecto a Ghana, el segundo mayor productor, el portal ha indicado que también se ha visto afectado por las fuertes lluvias.

Tanto en Ghana como en Costa de Marfil están además atentos a que el fenómeno de El Niño se fortalezca en la segunda mitad del año e intensifique el denominado Harmattan, un viento cálido y seco de África Occidental que reduce la humedad del suelo y causa estrés hídrico en las plantas, según Trading Economics.

La firma de análisis de mercados agroalimentarios Areté ha manifestado que, desde comienzos de junio, la manteca y la pasta de cacao en el mercado físico de la Unión Europea (UE) marcaron aumentos del 29 % y del 30 %, respectivamente, y han vuelto a cotizar con prima frente al cacao en polvo, que -en cambio- se mantuvo estable.

Areté ha señalado también que existe incertidumbre sobre la fase final de la cosecha intermedia pero, sobre todo, sobre las próximas cosechas 2026/27 debido a las persistentes precipitaciones, el contexto macroeconómico y el fenómeno meteorológico de El Niño, que «alimentan la volatilidad en el mercado».

A estos problemas se ha sumado el riesgo derivado del escaso mantenimiento de las plantaciones en ambos países y el menor uso de fertilizantes por su alto coste derivado del conflicto en Oriente Medio.