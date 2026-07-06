Gobierno de Honduras evalúa negociar un nuevo acuerdo con el FMI tras avances

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El presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, explicó que el Ejecutivo aún evalúa el rumbo que tomará la relación con el organismo internacional una vez concluya el acuerdo actual.

Por revistaeyn.com El Gobierno de Honduras analiza la posibilidad de negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), una vez que concluya el programa vigente firmado en septiembre de 2023, luego de que el organismo multilateral aprobara la cuarta y quinta revisión del convenio y autorizara un desembolso de US$242 millones. Como parte del proceso, la administración del presidente Nasry Asfura ya remitió una carta de intenciones a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, considerada el primer paso para abrir conversaciones sobre un nuevo programa de apoyo financiero, cuya duración aún está por definirse entre 18 y 36 meses.

Con la reciente aprobación de las revisiones, Honduras elevará a aproximadamente US$725 millones el monto desembolsado del programa respaldado por el FMI, que contempla un financiamiento total cercano a US$847 millones mediante la Facilidad de Fondo Extendido (EFF) y la Facilidad de Crédito Extendido (ECF). El presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, explicó que el Ejecutivo aún evalúa el rumbo que tomará la relación con el organismo internacional una vez concluya el acuerdo actual. "Se tendrá que tomar una decisión política, si se termina el programa vigente y se hace la última evaluación, o se tiene un programa nuevo. Estamos analizando todavía, vamos a seguir evaluando; si cumplimos el acuerdo será un resultado de nuestra administración y si decidimos hacer un nuevo programa significa que contamos con la credibilidad", afirmó Lagos en declaraciones a EL HERALDO. El funcionario sostuvo que la nueva administración encontró rezagos en el cumplimiento de los compromisos pactados con el FMI, pero aseguró que en los primeros cinco meses de gestión se logró acelerar la implementación de reformas estructurales pendientes, fortaleciendo la confianza del organismo internacional.