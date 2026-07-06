Gobierno de Honduras evalúa negociar un nuevo acuerdo con el FMI tras avances

Por revistaeyn.com
El Gobierno de Honduras analiza la posibilidad de negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), una vez que concluya el programa vigente firmado en septiembre de 2023, luego de que el organismo multilateral aprobara la cuarta y quinta revisión del convenio y autorizara un desembolso de US$242 millones.
Como parte del proceso, la administración del presidente Nasry Asfura ya remitió una carta de intenciones a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, considerada el primer paso para abrir conversaciones sobre un nuevo programa de apoyo financiero, cuya duración aún está por definirse entre 18 y 36 meses.
Con la reciente aprobación de las revisiones, Honduras elevará a aproximadamente US$725 millones el monto desembolsado del programa respaldado por el FMI, que contempla un financiamiento total cercano a US$847 millones mediante la Facilidad de Fondo Extendido (EFF) y la Facilidad de Crédito Extendido (ECF).
El presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, explicó que el Ejecutivo aún evalúa el rumbo que tomará la relación con el organismo internacional una vez concluya el acuerdo actual.
"Se tendrá que tomar una decisión política, si se termina el programa vigente y se hace la última evaluación, o se tiene un programa nuevo. Estamos analizando todavía, vamos a seguir evaluando; si cumplimos el acuerdo será un resultado de nuestra administración y si decidimos hacer un nuevo programa significa que contamos con la credibilidad", afirmó Lagos en declaraciones a EL HERALDO.
El funcionario sostuvo que la nueva administración encontró rezagos en el cumplimiento de los compromisos pactados con el FMI, pero aseguró que en los primeros cinco meses de gestión se logró acelerar la implementación de reformas estructurales pendientes, fortaleciendo la confianza del organismo internacional.
"El acompañamiento del Fondo Monetario es clave para Honduras. El acuerdo con el FMI no es el programa del Fondo Monetario, es el programa del Gobierno de Honduras acompañado por el Fondo, y ese respaldo nos brinda credibilidad y confianza hacia el exterior de que estamos haciendo las cosas de forma correcta", agregó el presidente del BCH.
En su evaluación, el FMI destacó que la economía hondureña mantuvo un desempeño sólido durante 2025, con un crecimiento de 3.8 %, impulsado por el buen comportamiento de las remesas familiares y los altos precios internacionales del café. No obstante, prevé que la expansión económica se modere a 3.3 % en 2026 debido al incremento de los precios internacionales del petróleo.
El organismo también resaltó la disciplina fiscal del país, el fortalecimiento de las reservas internacionales y los avances en las reformas estructurales, aunque insistió en que Honduras deberá profundizar las transformaciones en el sector eléctrico, reforzar la gobernanza, mantener la prudencia fiscal y continuar fortaleciendo el clima para la inversión con el fin de preservar la estabilidad macroeconómica y sostener el crecimiento económico en los próximos años.
Con información de El Heraldo