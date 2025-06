City Express by Marriott llega a El Salvador y lo hará con varios proyectos

Marriott International, Inc. anunció la firma de un acuerdo de múltiples unidades con Corporación Polaris y Cardedeu para abrir cuatro propiedades City Express by Marriott, marcando el debut de la marca en El Salvador.

Las cuatro propiedades City Express by Marriott recién firmadas estarán ubicadas estratégicamente para servir tanto a los viajeros de negocios como de placer.

"El esperado debut de estas propiedades City Express by Marriott en los próximos años no solo reafirma el compromiso de Polaris con la excelencia y el crecimiento regional, sino que también ayuda a satisfacer la creciente demanda de alojamiento hotelero en El Salvador", dijo Alberto Guerrero, presidente de Corporación Polaris.

"Estamos muy emocionados de presentar City Express by Marriott a El Salvador, un mercado vibrante y culturalmente rico", dijo Alonso Burgos, Vicepresidente de Desarrollo de Marriott International en CALA.

Ubicado en el corazón del centro histórico de San Salvador, City Centro by Marriott San Salvador está programado para ofrecer 31 habitaciones.

El hotel contará con una ubicación privilegiada cerca de las principales atracciones turísticas, incluyendo vistas únicas de la recientemente inaugurada Biblioteca Nacional (BINAES), la majestuosa Catedral Metropolitana y las icónicas Plaza Cívica y Plaza de la Libertad.

Se espera que abra sus puertas a finales de 2026 y conectará el área metropolitana de San Salvador con el Aeropuerto Internacional. También programado para 2026, City Express by Marriott Santa Elena se ubicará a lo largo de la Carretera Panamericana en un animado distrito residencial y comercial y a finales de 2027, City Express Plus by Marriott San Benito abrirá sus puertas en el corazón del distrito de San Benito.

City Express by Marriott, parte de la cartera global de Marriott Bonvoy de más de 30 marcas hoteleras extraordinarias, continúa expandiendo su presencia internacional.

Este anuncio se suma a los planes de crecimiento previamente anunciados para City Express by Marriott, incluida la continua y anticipada expansión de la marca en Argentina, Bolivia, Nicaragua, Perú, así como en Estados Unidos y Canadá, con los acuerdos en Nicaragua marcando el debut oficial de la compañía en el país.

Como demuestra la fortaleza de Marriott en la entrega y ampliación de marcas relevantes a nivel regional, la creciente cartera de la marca incluye actualmente 153 hoteles (más de 17.700 habitaciones) y 62 proyectos en cartera.