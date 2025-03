¿Cuándo se debe usar la herramienta de mensajes de voz de LinkedIn?

Entre los muchos mensajes directos que recibe en la plataforma, las notas de voz "me llaman la atención y escucho cada uno de ellos", dice Wood.

Entre sus consejos para que los solicitantes de empleo se destaquen, la ex ejecutiva de Google Jenny Wood sugiere que dejen una nota de voz en la bandeja de entrada de LinkedIn de su reclutador 24 horas antes de la entrevista. Lo mismo ocurre con cualquier otra persona que los esté entrevistando.

Otra forma de usar la herramienta es después de la entrevista, dice Augustine.

"Creo que es una forma más personal de enviar tu nota de agradecimiento", dice. De todos modos, les enviarás tu correo electrónico de agradecimiento, pero esto podría ser una pequeña adición agradable diciendo: "Oye, solo quería hacer un seguimiento y decirte cuánto disfruté nuestra conversación. Parece que trabajaríamos muy bien juntos o parece que estás buscando esto y yo podría encajar bien".

También puede usar la herramienta de notas de voz para volver a conectarse con "contactos obsoletos", dice Gavin. Sea cálido, no demasiado formal, "y como es alguien que conoces, puede ser más largo", dice. "Pero no recomiendo más de dos minutos". En ambos casos, considere lo que quiere decir con anticipación para no divagar.

Una última cosa a tener en cuenta: siempre que decida enviar una nota de voz, "definitivamente debe ir acompañada de una introducción de texto concisa que previsualice la nota de voz, pero que también cubra lo esencial en caso de que la nota no se escuche", dice Gavin.

Con información de CNBC