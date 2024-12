Estas mentalidades tóxicas pueden hacerle daño en el trabajo

Muchos problemas profesionales de las personas a menudo se deben, al menos parcialmente, a cómo se perciben en el trabajo, señala experta.

Por revistaeyn.com Su reputación profesional le llevará más lejos en su carrera que solo su educación y habilidades. Es por eso que es importante tener “estatus” dentro del lugar de trabajo, en otras palabras, influencia en la toma de decisiones y el respeto de tus compañeros de trabajo, dice Alison Fragale, psicóloga organizacional de la Escuela de Negocios Kenan-Flagler de UNCy autora de “Likeable Badass: How Women Get the Success They Deserve”. Fragale ha pasado los últimos 20 años investigando la influencia y el poder, y dice que los problemas profesionales de las personas a menudo se deben, al menos parcialmente, a cómo se perciben en el trabajo.

“El estatus es lo que los psicólogos llaman una necesidad humana fundamental, lo que significa que todos buscamos el estatus”, dice Fragale. “Todos buscamos ser respetados de diferentes maneras con diferentes personas, pero cuando sentimos que somos respetados y valorados por audiencias que importan, esa es una receta para una vida más satisfactoria, tanto física como mentalmente”. Aquí hay cuatro mentalidades limitantes de las que debe deshacerse para mejorar su estatus y tener mucho éxito, según Fragale. “No me importa lo que los demás piensen de mí” Ser usted mismo en el trabajo, en lugar de tratar de ser una versión “más profesional” de si mismo, generalmente se ve como algo bueno. Pero si su mentalidad de “no me importa lo que los demás piensen de mí” hace que empiece a ignorar por completo la retroalimentación, le meterá en problemas mucho más fácilmente, dice Fragale. Los lugares de trabajo a menudo prosperan en la construcción de relaciones y la colaboración entre los empleados. Si sus compañeros de trabajo (o, peor aún, su jefe) piensan que está ignorando la retroalimentación, es posible que empiecen a pensar en usted como arrogante o difícil de tratar, lo que limita sus oportunidades de movilidad profesional. “Lo que otras personas piensen de nosotros es importante, una gran defensa de nuestra calidad de vida”, dice Fragale. Cuanto más demuestres que tomas e implementas bien la retroalimentación, más mostrarás tu inteligencia emocional y te ganarás la confianza de tus colegas. “No tengo tiempo para esto” Actos simples pueden ayudar a elevar el estatus de su lugar de trabajo, como programar una charla de café con un colega o ayudar a un nuevo empleado con una tarea. Vale la pena dedicarles tiempo en su apretada agenda, dice Fragale. Si no lo hace, podría sufrir algunas consecuencias no deseadas, agrega: si su jefe piensa que su plato está demasiado lleno para dedicar 20 minutos a una charla de café, es posible que no le asigne nuevos proyectos que podrían hacer que le consideren para un aumento de sueldo o un ascenso.