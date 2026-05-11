El cine deja de ser hábito masivo y se convierte en consumo premium

Por: Revistaeyn.com

La industria cinematográfica global atraviesa una transformación silenciosa, pero profunda. Las salas de cine siguen llenándose para ciertos estrenos, las cadenas continúan invirtiendo millones en modernización y Hollywood todavía produce fenómenos globales capaces de paralizar redes sociales. Pero detrás de esas imágenes de recuperación existe una realidad más compleja: el negocio del cine cambió.

Ya no se trata de atraer a las masas cada fin de semana. El nuevo objetivo es convertir la ida al cine en una experiencia suficientemente especial como para justificar salir de casa, pagar más y competir contra un ecosistema de entretenimiento ilimitado, personalizado y disponible a un clic de distancia.

Los datos muestran la magnitud del cambio. El mercado mundial todavía no logra regresar a los niveles previos a la pandemia. En 2024 se vendieron alrededor de 4.800 millones de entradas de cine a nivel global, equivalentes apenas al 68% del volumen registrado antes de 2020.

Sin embargo, la caída en asistencia no se traduce automáticamente en un colapso financiero. De hecho, muchas cadenas y estudios han logrado sostener ingresos gracias a un fenómeno cada vez más evidente: menos personas van al cine, pero quienes van gastan más.

La industria avanza hacia una “premiumización” acelerada del consumo cinematográfico. Salas IMAX, pantallas gigantes, sonido inmersivo, butacas reclinables, áreas VIP, comida gourmet y experiencias diferenciadas forman parte de la nueva estrategia para competir contra la comodidad del hogar.

En Norteamérica, operadores de salas han destinado más de US$1.500 millones a modernización de complejos. La lógica cambió: durante décadas, el cine compitió por accesibilidad; ahora compite por experiencia.

Y ese cambio también modifica el comportamiento del consumidor.

El streaming alteró radicalmente la relación de las audiencias con el contenido audiovisual. En Estados Unidos, el hogar promedio ya consume casi cinco horas diarias de streaming y utiliza cerca de siete plataformas diferentes. El entretenimiento dejó de tener horarios, desplazamientos o limitaciones físicas.

Eso convirtió al cine en una actividad más selectiva.

El problema para las salas no es que las personas hayan dejado completamente de asistir. El gran quiebre es otro: la frecuencia cayó. Ir al cine dejó de ser un hábito recurrente para transformarse en una salida ocasional reservada para determinados títulos o experiencias.

En otras palabras, el espectador actual se pregunta si una película realmente “merece” verse en pantalla grande.

Y ahí aparece otra de las grandes transformaciones del negocio: la dependencia creciente de las llamadas películas-evento.

Franquicias multimillonarias, adaptaciones de videojuegos, anime, superproducciones familiares y fenómenos culturales con fuerte impulso en redes sociales concentran buena parte de la capacidad de movilización de audiencias.

Hollywood todavía logra producir éxitos masivos, pero el espacio para el cine intermedio o independiente se reduce cada vez más. El mercado se polariza entre grandes espectáculos globales y contenidos que migran directamente al streaming.

En ese contexto, uno de los fenómenos más inesperados para la industria es el regreso parcial de la Generación Z a las salas.

Durante años, el relato dominante sostenía que los jóvenes abandonarían definitivamente el cine tradicional. Pero los datos recientes muestran lo contrario: parte de la audiencia más joven sigue valorando la experiencia colectiva de ver películas en pantalla grande.

La diferencia es que sus motivaciones cambiaron.

Para muchos consumidores jóvenes, ir al cine tiene ahora un componente social, estético y cultural mucho más fuerte. Redes como TikTok, Instagram o Letterboxd amplifican fenómenos cinematográficos y convierten ciertos estrenos en eventos compartidos. La asistencia ya no responde solamente al contenido de la película, sino también a la experiencia social que genera alrededor.

La industria entendió rápidamente esa dinámica. Por eso los estudios concentran recursos en producciones capaces de generar conversación global, viralidad digital y sensación de “evento imperdible”.

Pero detrás de esa reinvención también aparecen señales de fragilidad.

Si los grandes estrenos fallan, el impacto sobre la recaudación anual puede ser severo. Además, la inflación, el encarecimiento del entretenimiento fuera del hogar y la creciente competencia por el tiempo libre presionan todavía más a las salas.

El cine enfrenta así una paradoja inédita: sigue siendo culturalmente relevante, pero ya no ocupa el mismo lugar central dentro del consumo masivo.

La pregunta ya no es si las salas desaparecerán. Todo indica que seguirán existiendo y que todavía conservan capacidad para movilizar millones de espectadores alrededor del mundo.

La verdadera discusión es otra: qué tipo de películas, qué tipo de experiencias y qué tipo de consumidor serán capaces de sostener el negocio cinematográfico en la próxima década.