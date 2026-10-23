Encuesta: 36% de salvadoreños confía menos cuando marcas usan IA para generar contenido

Por revistaeyn.com
La inteligencia artificial (IA) comienza a ganar terreno en el proceso de compra de los consumidores salvadoreños, desde el descubrimiento de nuevas marcas hasta la modificación de sus preferencias de consumo, según el estudio State of Digital 2026: La economía de la confianza, presentado por la empresa QUDOX.
La investigación, elaborada a partir de más de 1,000 respuestas, encontró que el 37 % de los participantes utiliza herramientas de inteligencia artificial.
Entre quienes recurren a esta tecnología, el 22 % aseguró haber descubierto una marca, producto o servicio mediante las respuestas generadas por estas plataformas, mientras que el 19 % reconoció haber cambiado una decisión de compra o consumo que tenía prevista, señala QUDOX.
Los resultados reflejan cómo la IA empieza a incorporarse en el recorrido de los consumidores antes de adquirir un producto, lo que abre nuevas oportunidades y desafíos para las empresas que buscan posicionarse en el mercado salvadoreño.
El estudio también señala que el 87 % de los encuestados inicia su búsqueda de información antes de comprar frente a una pantalla, una tendencia que refuerza la importancia de los canales digitales en la investigación y evaluación de productos y servicios.
Este comportamiento obliga a las marcas a prestar atención no solo a su presencia en internet, sino también a la manera en que sus productos aparecen en las respuestas y recomendaciones que ofrecen las herramientas de inteligencia artificial, indica QUDOX.
Sin embargo, la incorporación de esta tecnología también plantea retos relacionados con la credibilidad. El informe encontró que el 36 % de los participantes confía menos en una marca cuando utiliza inteligencia artificial para generar contenido. Además, el 60 % considera muy importante que las empresas informen cuándo sus piezas de comunicación fueron creadas con esta tecnología.
“La gran competencia de las marcas ya no es solamente por atención; es por confianza. La inteligencia artificial empieza a participar en las decisiones de compra, pero el consumidor también está exigiendo más transparencia”, afirmó Rodolfo Salazar, fundador y director ejecutivo de QUDOX.
El documento también identifica el peso de los creadores de contenido en las decisiones de los consumidores: el 70 % de los encuestados investigó una marca o producto después de recibir una recomendación de uno de ellos. En cuanto a plataformas, TikTok registró un 39 % frente al 36 % de Facebook entre los participantes.
Para las empresas salvadoreñas, el desafío será aprovechar las nuevas herramientas digitales para influir en las decisiones de compra sin descuidar la transparencia y la confianza, factores que adquieren mayor relevancia en un entorno donde la tecnología también interviene en la relación entre consumidores y marcas.