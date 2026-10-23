Encuesta: 36% de salvadoreños confía menos cuando marcas usan IA para generar contenido

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La investigación, elaborada por la empresa QUDOX a partir de más de 1,000 respuestas, encontró que el 37 % de los participantes utiliza herramientas de inteligencia artificial.

Por revistaeyn.com La inteligencia artificial (IA) comienza a ganar terreno en el proceso de compra de los consumidores salvadoreños, desde el descubrimiento de nuevas marcas hasta la modificación de sus preferencias de consumo, según el estudio State of Digital 2026: La economía de la confianza, presentado por la empresa QUDOX. La investigación, elaborada a partir de más de 1,000 respuestas, encontró que el 37 % de los participantes utiliza herramientas de inteligencia artificial.

Entre quienes recurren a esta tecnología, el 22 % aseguró haber descubierto una marca, producto o servicio mediante las respuestas generadas por estas plataformas, mientras que el 19 % reconoció haber cambiado una decisión de compra o consumo que tenía prevista, señala QUDOX. Los resultados reflejan cómo la IA empieza a incorporarse en el recorrido de los consumidores antes de adquirir un producto, lo que abre nuevas oportunidades y desafíos para las empresas que buscan posicionarse en el mercado salvadoreño. El estudio también señala que el 87 % de los encuestados inicia su búsqueda de información antes de comprar frente a una pantalla, una tendencia que refuerza la importancia de los canales digitales en la investigación y evaluación de productos y servicios. Este comportamiento obliga a las marcas a prestar atención no solo a su presencia en internet, sino también a la manera en que sus productos aparecen en las respuestas y recomendaciones que ofrecen las herramientas de inteligencia artificial, indica QUDOX.