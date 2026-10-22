Seis de cada diez profesionales tecnológicos dicen que IA les da más trabajo

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El 39 % de fundadores, inversores, ingenieros encuestados a nivel global cree que la plantilla de su sector crecerá en los próximos dos años, frente al 33 % que espera una reducción.

Por Agencia EFE La inteligencia artificial (IA) tiene dividido al sector tecnológico, porque el 55 % de sus profesionales cree que fortalece su capacidad de razonamiento, pero el 60 % afirma que ha aumentado su carga de trabajo, y el 42 % prevé que se reducirán los puestos de nivel inicial, según una encuesta realizada con motivo de la próxima celebración de la Web Summit. El informe, elaborado a raíz de la conferencia de tecnología e innovación más grande del mundo, que tendrá lugar en Lisboa del 9 al 12 de noviembre a partir de las respuestas de 1.455 fundadores, inversores, ingenieros y creadores de su comunidad global, también refleja expectativas contrapuestas sobre el empleo. El 39 % cree que la plantilla de su sector crecerá en los próximos dos años, frente al 33 % que espera una reducción.

La percepción es más pesimista para los puestos de entrada, ya que un 42 % prevé que disminuyan, porcentaje que sube al 50 % entre los directivos de alto nivel. Los estudiantes son la excepción, puesto que el 55 % espera que aumenten. La encuesta señala que el aumento de la carga de trabajo es más acusado en actividades vinculadas a la IA. En infraestructura de inteligencia artificial y aprendizaje automático, el 70 % de los participantes dice que trabaja más desde que utiliza estas herramientas. Solo el 20 % de los encuestados en el conjunto de sectores afirma que la IA ha reducido su carga laboral. Sobre el efecto en el pensamiento crítico, el 19 % no percibe cambios y el 26 % cree que la IA lo debilita. Los profesionales de más de 65 años son quienes más destacan su efecto positivo; concretamente, el 71 % considera que refuerza su razonamiento, frente al 48 % de los encuestados de entre 18 y 24 años. Entre los ingenieros, el 37 % sostiene que lo debilita. Las previsiones sobre el tamaño de los equipos también apuntan a una mayor productividad con menos personal. Así, el 42 % espera que los equipos más pequeños produzcan más, mientras que solo un 9 % cree que aumentarán de tamaño.