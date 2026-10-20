Empresas & Management

Empresas con el reto de integrar la IA sin perder criterio humano en gestión del talento

En reclutamiento, la tecnología puede apoyar el análisis, pero el criterio humano sigue siendo clave para interpretar el potencial y la adaptación de cada candidato

Por revistaeyn.com La incorporación de inteligencia artificial está transformando la manera en que las organizaciones gestionan el talento, desde la búsqueda y evaluación de candidatos hasta el desarrollo de habilidades y la toma de decisiones. Sin embargo, para las empresas el desafío no consiste únicamente en adoptar nuevas herramientas, sino en definir cómo integrarlas sin perder el criterio humano que requieren estos procesos.

Para ManpowerGroup, esta transformación demanda fortalecer aspectos como la calidad de los datos, los criterios de evaluación, la preparación de los equipos y el desarrollo de nuevas habilidades. La tecnología puede agilizar procesos y facilitar el análisis de información, pero su impacto dependerá de la capacidad de las organizaciones para incorporarla de manera estratégica. “En ManpowerGroup, líder global en soluciones de talento humano y experto en todo el ciclo laboral, creemos que la inteligencia artificial puede aportar mayor agilidad a los procesos de talento, pero su valor depende de contar con datos confiables, criterios de evaluación claros y una mirada humana para interpretar la información”, señaló Yorleny Jiménez, coordinadora regional de reclutamiento de operaciones de ManpowerGroup. Una adopción acelerada con desafíos de fondo. El estudio The New Talent Equation, de ManpowerGroup Talent Solutions, analizó organizaciones de Estados Unidos y Reino Unido y encontró que más del 90 % utiliza IA en adquisición de talento, aunque menos del 5 % afirma obtener resultados transformadores.