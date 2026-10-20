Empresas con el reto de integrar la IA sin perder criterio humano en gestión del talento

Por revistaeyn.com
La incorporación de inteligencia artificial está transformando la manera en que las organizaciones gestionan el talento, desde la búsqueda y evaluación de candidatos hasta el desarrollo de habilidades y la toma de decisiones.
Sin embargo, para las empresas el desafío no consiste únicamente en adoptar nuevas herramientas, sino en definir cómo integrarlas sin perder el criterio humano que requieren estos procesos.
Para ManpowerGroup, esta transformación demanda fortalecer aspectos como la calidad de los datos, los criterios de evaluación, la preparación de los equipos y el desarrollo de nuevas habilidades.
La tecnología puede agilizar procesos y facilitar el análisis de información, pero su impacto dependerá de la capacidad de las organizaciones para incorporarla de manera estratégica.
“En ManpowerGroup, líder global en soluciones de talento humano y experto en todo el ciclo laboral, creemos que la inteligencia artificial puede aportar mayor agilidad a los procesos de talento, pero su valor depende de contar con datos confiables, criterios de evaluación claros y una mirada humana para interpretar la información”, señaló Yorleny Jiménez, coordinadora regional de reclutamiento de operaciones de ManpowerGroup.
Una adopción acelerada con desafíos de fondo. El estudio The New Talent Equation, de ManpowerGroup Talent Solutions, analizó organizaciones de Estados Unidos y Reino Unido y encontró que más del 90 % utiliza IA en adquisición de talento, aunque menos del 5 % afirma obtener resultados transformadores.
Estos hallazgos internacionales reflejan una tensión que también resulta relevante para las empresas que están incorporando herramientas digitales en sus procesos de talento. La IA puede ayudar a ordenar información y acelerar etapas de reclutamiento, pero también exige fortalecer la forma en que se validan habilidades, se diseñan evaluaciones y se toman decisiones sobre las personas.
La referencia internacional también apunta a un reto humano y organizacional. Solo el 17 % de las organizaciones analizadas considera que cuenta con un nivel avanzado o transformador de preparación de su personal, mientras que el 86 % identifica la mejora y readaptación de habilidades centradas en IA como una prioridad principal.
La confianza del personal también será determinante para sostener la transformación. En esos mercados, casi el 78 % de las organizaciones reporta miedo de los colaboradores a perder su empleo, mientras el 63 % identifica resistencia a adoptar herramientas de IA después de su implementación.
“La adopción de inteligencia artificial no puede verse únicamente como una implementación tecnológica. Para que genere valor, las personas deben entender cómo cambia su trabajo, qué habilidades necesitan fortalecer y cómo pueden utilizar estas herramientas de manera confiable”, agregó Jiménez.
Para ManpowerGroup, la siguiente etapa de la gestión del talento no dependerá solo de incorporar nuevas herramientas, sino de construir procesos más conectados, fortalecer la evaluación basada en habilidades, preparar líderes y generar confianza en las personas que deberán trabajar junto a la IA.