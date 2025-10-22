La marca de Kim Kardashian llega a América Latina

Empresas & Management

Por revistaeyn.com La marca Skims, reconocida firma de ropa interior y lencería fundada por Kim Kardashian, llegó a América Latina. Un paso fundamental en su expansión. El espacio se ubica en el exclusivo centro comercial Artz Pedregal, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Desde el anuncio de su llegada, la expectativa en redes sociales y medios especializados fue inmediata, influencers, celebridades locales y seguidores de la marca compartieron contenido visual de la inauguración.

El espacio cuenta con tonos neutros, iluminación cálida y una distribución que favorece la exploración de cada categoría, desde fajas moldeadoras hasta ropa de descanso y prendas deportivas. Kim Kardashian ha apostado por una fórmula que combina exclusividad con accesibilidad e integración entre lo físico y lo digital para fortalecer la fidelidad de marca y aumentar la conversión en ventas. Más noticias en nuestro canal de Whatsapp El lanzamiento oficial de la marca fue el 10 de septiembre de 2019, pero no lo hizo sola, llegó de la mano de Jens Grede y Emma Grede. La visión de la marca, que está valuada en más de US$4.000 millones en 2023), se centró en la inclusión (tallas amplias, multitud de tonos de piel) y en reinventar el shapewear para diferentes tipos de cuerpo.