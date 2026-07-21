Latinoamérica: próximo epicentro del entretenimiento mundial

Por: Beatriz De Paz. (Directora de Diseño, Asociada Senior en GENSLER) (*)

En 2025, Bad Bunny hizo algo que debería haber sido imposible. En lugar de abrir su gira mundial en Europa o Norteamérica, se quedó en casa.

Una residencia de 31 noches en el Coliseo de Puerto Rico convirtió a San Juan en un destino. El Debí Tirar Más Fotos World Tour abrió luego en Santo Domingo y recorrió San José, Ciudad de México, Santiago, Lima, Medellín, Buenos Aires y São Paulo, presentaciones de varias noches en estadios repletos en cada ciudad, antes de continuar hacia Sídney, Tokio y Europa.

América Latina no fue una parada en la gira: fue la gira. Eso es una señal.

América Latina ha estado ensamblando en silencio todos los ingredientes de una potencia global del entretenimiento: audiencias, artistas, capital, un circuito de giras y un auge del turismo regional. Ahora las obras arquitectónicas están alcanzando a la cultura. El momento ya empezó.

El mercado de entretenimiento inmersivo de América Latina está en camino de más que triplicarse para 2030. La música grabada en la región acaba de superar el crecimiento global por 16vo año consecutivo, con Brasil y México entrando por primera vez al top 10 mundial.

El turismo sigue la misma tendencia: Costa Rica alcanzó un récord de US$5.000 millones en ingresos turísticos, y la República Dominicana recibe hoy más visitantes per cápita que cualquier otro país de la región.

¿Qué está impulsando este momento? Varias fuerzas convergen al mismo tiempo.

Una audiencia joven y mobile-first que no separa la "cultura online" de la "cultura presencial" y que busca un hogar físico para los fandoms, el gaming, el fútbol y la música que ya viven en sus teléfonos.

Una economía de exportación creativa que actúa en casa: reggaeton, corridos tumbados, funk brasileño, plena, perreo. Los artistas latinoamericanos son hoy la corriente principal global, y están trazando rutas por su propia región tal como los grandes actos estadounidenses y europeos lo hacen en las suyas. Es un preview.

Capital que sigue a la audiencia con operadores de franquicias, grupos de hospitalidad, gigantes del entretenimiento en vivo y el deporte global, incluyendo la Fórmula 1, cuya base de fanáticos es la más joven de cualquier deporte (43% menores de 35 años) están llegando a la región.