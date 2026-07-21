Presidente de Guatemala resalta aumento de inversión extranjera y exportaciones

Por Agencia EFE
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, resaltó el aumento de las exportaciones y de la inversión extranjera en el país, lo que representa un crecimiento "innegable" de la economía local.
Arévalo de León citó los resultados de los cinco primeros meses del año, en comparación con el mismo lapso de 2025, según los cuales las exportaciones crecieron un 5,5 % para llegar a US$7.199 millones y la inversión extranjera directa (IED) en 6,88 % para totalizar US$529 millones.
"Estos son resultados que se lograron con el liderazgo de un Gobierno eficiente", aseguró Arévalo de León en una rueda de prensa.
En opinión del presidente, el crecimiento de la economía "está trayendo más empleo y desarrollo", lo que se ha visto reflejado en un aumento de afiliados al Seguro Social guatemalteco.
De igual manera, Arévalo de León considera que Guatemala "es un socio confiable y el mundo lo reconoce".
Los datos oficiales de exportaciones divulgados la semana pasada establecen que los productos más importantes según su participación en el valor total de las ventas al exterior en 2026 han sido el café con US$892 millones en ventas (un 12,4 % del total), seguido por los artículos de vestuario con US$665 millones (9,2 %).
En cuanto a los destinos, los principales mercados fueron Centroamérica, con compras por valor de US$2.339 millones (32,5 %) y Estados Unidos, con US$2.315,3 millones (32,2 %), seguidos de la Eurozona con US$641,7 millones(8,9 %), México con US$311 millones (4,3 %) y Canadá con US$202,4 millones (2,8 %).
Guatemala cerró el 2025 con un total de US$15.595,3 millones en ingresos de divisas por sus exportaciones, por encima de los US$14.556,3 millones registrados en 2024.
Por su parte, la ministra de Economía, Gabriela García, explicó también en rueda de prensa que en la actualidad Guatemala tiene 16 tratados de libre comercio vigentes a nivel mundial y acceso preferencial a 45 mercados.