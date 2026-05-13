Meta lanza chats privados de IA en WhatsApp: ni siquiera la compañía podrá leer las conversaciones

Por: Revistaeyn.com

Meta comenzó a implementar una nueva función de privacidad para el uso de Inteligencia Artificial dentro de WhatsApp: “Chat Incógnito”, una modalidad diseñada para que los usuarios puedan interactuar con Meta AI sin que las conversaciones queden almacenadas o accesibles para la compañía.

La herramienta utiliza la tecnología de “procesamiento privado” de WhatsApp, desarrollada para permitir funciones de IA sin romper el cifrado de extremo a extremo que protege los chats de la plataforma. Según explicó la empresa, las conversaciones realizadas bajo este modo no se guardan y desaparecen automáticamente cuando el usuario cierra la ventana de chat, sale de la aplicación o bloquea el dispositivo.

En la práctica, la sesión funciona como una conversación temporal y sin memoria persistente. La Inteligencia Artificial no conserva el contexto una vez terminada la interacción y Meta asegura que tampoco puede acceder al contenido generado durante esos intercambios.

La compañía habilitará el acceso mediante un nuevo ícono dentro de los chats directos de Meta AI en WhatsApp. También está previsto que la función llegue en los próximos meses a la aplicación independiente de Meta AI.

Alice Newton-Rex, vicepresidenta de Producto en WhatsApp, explicó que el objetivo es responder al creciente uso de asistentes de Inteligencia Artificial para consultas sensibles.

“La gente está comenzando a usar la IA para todo, incluidas algunas de sus ideas más privadas, ya sea abordando preguntas financieras o de salud, o para obtener consejos sobre cómo responder a un mensaje complicado de un amigo o colega”, señaló la ejecutiva.