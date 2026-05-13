Meta lanza chats privados de IA en WhatsApp: ni siquiera la compañía podrá leer las conversaciones

Por: Revistaeyn.com
Meta comenzó a implementar una nueva función de privacidad para el uso de Inteligencia Artificial dentro de WhatsApp: “Chat Incógnito”, una modalidad diseñada para que los usuarios puedan interactuar con Meta AI sin que las conversaciones queden almacenadas o accesibles para la compañía.
La herramienta utiliza la tecnología de “procesamiento privado” de WhatsApp, desarrollada para permitir funciones de IA sin romper el cifrado de extremo a extremo que protege los chats de la plataforma. Según explicó la empresa, las conversaciones realizadas bajo este modo no se guardan y desaparecen automáticamente cuando el usuario cierra la ventana de chat, sale de la aplicación o bloquea el dispositivo.
En la práctica, la sesión funciona como una conversación temporal y sin memoria persistente. La Inteligencia Artificial no conserva el contexto una vez terminada la interacción y Meta asegura que tampoco puede acceder al contenido generado durante esos intercambios.
La compañía habilitará el acceso mediante un nuevo ícono dentro de los chats directos de Meta AI en WhatsApp. También está previsto que la función llegue en los próximos meses a la aplicación independiente de Meta AI.
Alice Newton-Rex, vicepresidenta de Producto en WhatsApp, explicó que el objetivo es responder al creciente uso de asistentes de Inteligencia Artificial para consultas sensibles.
“La gente está comenzando a usar la IA para todo, incluidas algunas de sus ideas más privadas, ya sea abordando preguntas financieras o de salud, o para obtener consejos sobre cómo responder a un mensaje complicado de un amigo o colega”, señaló la ejecutiva.
Un contexto marcado por la presión sobre privacidad
El anuncio aparece en un momento especialmente delicado para Meta en materia de privacidad digital. La empresa enfrenta críticas tras cambios recientes en otras plataformas del grupo, especialmente en Instagram, donde se cuestionó la reducción de protecciones de cifrado en determinadas funciones de mensajería.
Ese contexto había generado preocupación entre usuarios de WhatsApp sobre una eventual flexibilización de las barreras de privacidad en la aplicación de mensajería más utilizada del mundo. Con este lanzamiento, Meta intenta enviar la señal opuesta: reforzar la idea de que WhatsApp seguirá siendo un entorno protegido incluso con la integración creciente de Inteligencia Artificial.
Will Cathcart, director de WhatsApp, afirmó que las personas están empezando a plantear preguntas “muy importantes sobre sus vidas” a sistemas de IA y que muchas veces no desean compartir esa información con las empresas que operan esos modelos.
La compañía reconoce además que, fuera de áreas protegidas, algunas conversaciones con Meta AI sí pueden ser utilizadas para entrenar modelos de Inteligencia Artificial. Sin embargo, remarca que los chats personales cifrados de WhatsApp quedan excluidos de esa recopilación de datos.
Qué puede hacer —y qué no— el nuevo chat incógnito
En esta primera etapa, la función tiene limitaciones importantes. El modo incógnito solo admite conversaciones de texto: no será posible subir imágenes, archivos o contenido multimedia para interactuar con la IA.
Meta también confirmó que incorporó mecanismos de seguridad para restringir determinados tipos de consultas. El sistema podrá negarse a responder preguntas consideradas problemáticas o redirigir ciertas conversaciones.
Desde el punto de vista técnico, el nuevo entorno privado funciona sobre el modelo de IA Llama Spark, lanzado recientemente por Meta para tareas más avanzadas de procesamiento conversacional. Se trata de una evolución respecto de funciones privadas anteriores de WhatsApp, que operaban con modelos más pequeños y limitados.
Junto con el Chat Incógnito, Meta adelantó otra función llamada “Side Chat”, que permitirá consultar a Meta AI desde cualquier conversación de WhatsApp sin que el resto de los participantes vea esos intercambios.
La idea apunta a integrar la Inteligencia Artificial como una capa paralela y privada dentro de las conversaciones cotidianas de la aplicación, una dirección estratégica que muestra cómo Meta busca convertir a WhatsApp en una plataforma cada vez más integrada con servicios de IA generativa.
El desafío para la compañía será convencer a los usuarios de que esa expansión puede convivir con privacidad real. En un mercado donde la confianza digital se convirtió en un activo central, la promesa de “IA que ni siquiera Meta puede leer” pasa a ser tanto una innovación tecnológica como un mensaje político para millones de usuarios preocupados por el uso de sus datos.