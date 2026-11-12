Nvidia cae más de 6% en futuros del Nasdaq ante posible cese de su consejero delegado

Los futuros del Nasdaq, el mercado tecnológico en el que cotiza Nvidia, avanza a esta hora una caída del 0,58% tras cerrar ayer con una subida del 1,60%.

Los títulos de Nvidia que ayer cerraron con un avance del 2,85% y situados en US$173,73, han llegado a caer durante la pasada madrugada el 10%, después de que The New York Times publicara que Jensen Huang había mantenido una relación con una ejecutiva de la compañía, Kimberly Powell, y que se suma a la relación extramatrimonial que mantuvo con una presunta espía china.

Huang considerado clave en el crecimiento de Nvidia podría ser destituido este mismo jueves por el consejo de administración de la compañía en una reunión de carácter extraordinario y en el que se valorará su relevo.

La caída de la acción, hasta un 10%, tras el cierre ayer de Wall Street, se produjo al considerar los inversores a Huang como la persona más relevante dentro de la organización, con una elevada influencia sobre todos sus ciclos de trabajo, según ha destacado el director de Estrategia y Asesoramiento de Banca March, Joan Bonet.

Según Bonet, el gran problema es que la compañía no contaba con un plan de sucesión y parece que ninguno de los actuales miembros del Consejo se siente cualificado para asumir el puesto, por lo que algunas filtraciones apuntan a la búsqueda de un sucesor fuera de la empresa.

Sin embargo, el analista de eToro Josh Gilbert, ha apuntado que la directora financiera de la compañía, Colette Kress, se perfila como posible sucesora.

La cotización de Nvidia en bolsa se resiente tanto al no contar la compañía con un sucesor de Huang designado ni con un segundo al mando; por tanto, según Gilbert, si es cesado, la compañía se quedaría sin un líder claro, lo que en su opinión sacudiría todo el ecosistema de la IA, desde sus principales clientes hasta los proveedores asiáticos encargados de fabricar sus chips.

Según ha apuntado Bonet, Nvidia, con un margen neto del 50% frente al 15% del S&P 500 en conjunto, con este episodio "idiosincrático" se enfrenta a un nuevo "bache" dentro del ciclo de inversión, pero ha apuntado que lo cierto es que Huang seguirá poseyendo más de un 3,6% como fundador de la compañía , lo que le permitirá mantener una notable capacidad de influencia.