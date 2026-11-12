Costa Rica obtiene fondos de OMC para fortalecer la gestión pesquera

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Los recursos permitirán facilitar al país el cumplimiento del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, particularmente en cuanto a la recopilación y gestión de datos, así como el fortalecimiento de los sistemas de ordenación pesquera.

Por: Revistaeyn.com Costa Rica obtuvo la aprobación de US$300.000 en recursos de cooperación no reembolsable del Fondo para la Pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los recursos permitirán facilitar al país el cumplimiento del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, particularmente en cuanto a la recopilación y gestión de datos, así como el fortalecimiento de los sistemas de ordenación pesquera. La iniciativa contempla el diagnóstico de las fuentes de datos y los sistemas de información existentes, el diseño de una arquitectura integrada de datos, la estandarización de la información y el desarrollo de herramientas para monitoreo y análisis de datos pesqueros.

Asimismo, se prevé el desarrollo y validación de modelos para evaluar las poblaciones pesqueras, junto con pruebas piloto, actividades de capacitación, documentación técnica y transferencia de conocimiento. El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) tendrá a su cargo la ejecución del proyecto, en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). “La aprobación de estos recursos constituye una valiosa oportunidad para fortalecer la capacidad técnica e institucional de INCOPESCA. El proyecto permitirá mejorar la calidad, integración y análisis de la información pesquera, elemento fundamental para respaldar decisiones de manejo sostenibles, fortalecer la transparencia y contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica en materia pesquera”, señaló Nelson Peña, presidente ejecutivo del INCOPESCA.