Operación de Claro en Centroamérica fue afectada por un caso de ransomware

Entre los afectaciones reportadas en esa oportunidad por la empresa estaban problemas para los servicios de recarga de saldos e intermitencia en los de voz y datos.

Igualmente, muchas personas usaron las redes sociales para indicar que no podían pagar sus facturas, que cortaron el servicio precisamente por estas situaciones y muchos solicitaron ajustes con sus facturas.

Hubo - y siguen- llegando mensajes que indican que si no les resuelven procederán a cancelar el servicio o a tomar acciones legales en contra de la representación de la empresa en cada país.

Muchos usuarios indicaron, al menos en Guatemala, que algunos fueron beneficiados con llamadas gratis y otros chips estaban con internet ilimitado gratis.

"to @Moke096 and @APaiz_Ya supiste que claro ahora está dando llamadas ilimitadas e internet por ese clavo que no se pueden comprar recargas! Desde hace como 4 días hay internet y llamadas gratis ", indicó Jordy Molina, con su usuario @J4RDAAN.

Incluso, los memes no se hicieron esperar. En unos se veía a Claro cayendo en la tierra y en otros a las otras operadoras vigilantes de qué resolvía la empresa.

Según reportes de medios de la región, las fallas fueron más sensibles en Nicaragua donde el regulador del sector (Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos -Telcor-) dijo que daba seguimiento a la problemática.