¿Qué es la inteligencia artificial y qué no es?

¿Cuáles son los distintos tipos de inteligencia artificial?

"La IA se compone de varios modelos diferentes de aprendizaje automático. Estos incluyen, entre otros, el aprendizaje por refuerzo, el aprendizaje supervisado y no supervisado, la visión por computadora, el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje profundo.

"Todos los modelos de aprendizaje automático desarrollan y avanzan predicciones estadísticas, pero difieren en su uso y comprensión de los datos. ChatGPT, por ejemplo, es un chatbot impulsado por IA que es capaz de predecir la siguiente palabra más probable en una frase. Con predicciones numerosas y relativamente precisas, ChatGPT es capaz de crear párrafos coherentes".

¿Qué es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre la IA?

"La IA no es inteligencia, sino predicción. Con los grandes modelos lingüísticos, hemos visto un aumento de la capacidad de la máquina para predecir con precisión y ejecutar un resultado deseado. Pero sería un error equiparar esto a la inteligencia humana.

"Esto queda claro al examinar los sistemas de aprendizaje automático que, en su mayor parte, sólo pueden hacer muy bien una tarea a la vez. Esto no es de sentido común y no es equivalente a los niveles humanos de pensamiento que pueden facilitar la multitarea con facilidad. Los humanos podemos tomar información de una fuente y utilizarla de muchas formas distintas. En otras palabras, nuestra inteligencia es transferible; la de las máquinas, no".

¿Cuáles son los mayores potenciales de uso de la inteligencia artificial?

"La IA tiene un enorme potencial de uso en diversos sectores, como la educación, la sanidad y la lucha contra el cambio climático. FireAId, por ejemplo, es un sistema informático basado en IA que utiliza mapas de riesgo de incendios forestales para predecir la probabilidad de que se produzcan en función de variables estacionales. También analiza el riesgo y la gravedad de los incendios forestales para ayudar a determinar la asignación de recursos.

"Mientras tanto, en la sanidad, la IA se está utilizando para mejorar la atención al paciente a través de una prevención, diagnóstico y tratamiento más personales y eficaces. La mejora de la eficiencia también está reduciendo los costes sanitarios. Además, la IA está llamada a cambiar radicalmente -e idealmente a mejorar- la atención a las personas mayores."